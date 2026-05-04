حقيقة انضمام حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة لمنتخب مصر

طرح الإعلامي أمير هشام سؤالاً للجماهير بشأن تواجد اللاعب المصري حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر بكأس العالم.

وكتب أمير هشام عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"في رأيك ــ هل يستحق حمزة عبد الكريم التواجد في قائمة منتخب مصر بكأس العالم؟ ".

في كرة القدم قد تكون بعض المباريات مجرد محطة عابرة لكن هناك مباريات تتحول إلى نقطة انطلاق.

وبالنسبة لحمزة عبد الكريم يبدو أن ليلة الهاتريك الذى سجله مع فريق تحت 19 عامًا بنادي برشلونة في مرمى مونت كارلو لم تكن مجرد تألق مؤقت بل خطوة أولى نحو مسار أكبر داخل واحد من أعظم أندية العالم.

ومع كل لمسة جديدة يقترب اللاعب من تحقيق هدفه الأكبر وهو تثبيت أقدامه في الفريق الأول لنادي برشلونة.

ولم يكن الانتصار الكبير الذي حققه فريق تحت 19 عامًا بنادي برشلونة على مونت كارلو بنتيجة (9-0) مجرد نتيجة لافتة في سجل مباريات الفئات السنية بقدر ما حمل بين طياته رسالة واضحة عن ميلاد نجم جديد بدأ يلفت الأنظار داخل لا ماسيا.