محافظ كفر الشيخ يجري حوارًا مع شباب مبادرة جميلة يا بلدي | صور

أجرى المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حوارًا مفتوحًا مع الشباب المتطوعين والكيانات الشبابية المشاركة في مبادرة «جميلة يا بلدي»، وذلك لمتابعة جاهزيتهم واستعداداتهم مع انطلاق الأعمال الميدانية والتوعوية، في إطار حرص المحافظة على تعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق أهداف المبادرة على أرض الواقع.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة دار السلام حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعصام القصيف، رئيس جهاز النظافة والتجميل، وممثلي الكيانات الشبابية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وعدد من القيادات التنفيذية والشباب المتطوعين بالمحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تقوم على شراكة حقيقية بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، مشددًا على أهمية دور الشباب في نشر الوعي البيئي وتعزيز السلوك الحضاري، من خلال تنفيذ الندوات وحملات التوعية بكافة الشوارع والميادين.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن الشباب يمثلون قوة فاعلة في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعمهم وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من أداء دورهم المجتمعي، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة والحفاظ على البيئة.

شدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية استمرار التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يعزز من كفاءة التنفيذ ويحقق مستهدفات المبادرة، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.