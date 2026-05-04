مفاجأة معتمد.. تشكيل ناري متوقع لـ الزمالك أمام سموحة والقناة الناقلة

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره سموحة مساء غد الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية بمجموعة التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وتنطلق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام نظيره سموحة فى تمام الثامنة مساء غد الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية بمجموعة التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أمام نظيره سموحة مساء غد الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية بمجموعة التتويج بلقب الدوري الممتاز

ويقام اللقاء على ملعب ستاد برج العرب في مباراة ذات أهمية خاصة للفارس الأبيض هذا الموسم من أجل الابتعاد بصدارة جدول الترتيب بعيدًا عن منافسيه في ظل تقارب النقاط بين الفرق المتنافسة على اللقب.

وشدد معتمد جمال على لاعبي الزمالك بضرورة التركيز في مجريات اللقاء من أجل حصد الثلاث نقاط وزيادة حظوظ الفريق أكثر فأكثر لحصد لقب الدوري هذا الموسم.

كما حرص المدير الفني على لاعبيه بإسعاد جماهير الزمالك عن طريق تحقيق الفوز في مباراة سموحة وطي صفحة مباراة القمة مع الأهلي للتركيز في المبارتان المتبقية.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 50 نقطة ويليه بيراميدز في المركز الثاني بنفس عدد النقاط ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة ما يزيد من اشتعال المنافسة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

ومن المتوقع أن بيدأ معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل كالتالي

في حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش وبنتايج ومحمد إبراهيم وحسام عبدالمجيد.

خط الوسط: خوان بيزيرا وعبدالله السعيد و محمد إسماعيل ومحمد شحاتة.

خط الهجوم: عدي الدباغ وناصر منسي.