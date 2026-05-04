4 أفراد فقط حجزوا.. شوبير يعلق على إلغاء رحلات جماهير الزمالك للجزائر قبل نهائي الكونفدرالية

علق الإعلامي أحمد شوبير، علي إلغاء رحلة جماهير الزمالك تحت إشراف مجلس الإدارة، إلى الجزائر وذلك لحضور مباراة الذهاب أمام فريق اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكأس الكونفدرالية يوم 9 مايو المقبل.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعيه:"الناس اللي وافقت إنها تسافر 4 أفراد فقط لاغير، وبالتالي الزمالك قرر يلغي الرحلة، والحقيقة إن الإدارة عملت اللي عليها ومقدرش ألوم الجمهور لأن كل واحد ليه ظروفه و40 ألف جنيه مبلغ، وربنا يبارك في الجالية المصرية الموجودة في الجزائر".

يكثف نادي الزمالك محاولاته، من أجل تجهيز قائد الفريق عمر جابر، للمشاركة في مواجهتي نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بعد غيابه عن مباراة القمة ضد الأهلي بداعي الإصابة، التي تعرض لها في لقاء إنبي.

وكتب تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك "محاولات مكثفة لتجهيز عمر جابر لنهائي الكونفدرالية".

ويواجه نادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم السبت القادم الساعة العاشرة مساءً على ملعب 5 جويلية بينما ستكون مباراة مباراة الإياب الحاسمة في القاهرة يوم 16 مايو .