جولة الحسم.. الأهلي يخوض المران الأساسي استعدادا لمواجهة انبي

يخوض مساء اليوم الإثنين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المران الأساسي استعدادا لمواجهة نظيره فريق انبي في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز فى المرحلة النهائية بمجموعة التتويج.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه إنبي، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ضد انبي عبر شبكة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بشكل مباشر.

وتقام مباراة الأهلي وانبي في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي.