قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكراه.. قصة زيجات محمد عبد الوهاب الثلاث ومواقفه الإنسانية
بسبب الأمطار الغزيرة.. غرق شخصين في ولاية فلوريدا الأمريكية
ماكرون: لن نشارك في الخطة الأمريكية الجديدة بشأن مضيق هرمز
«السند الحقيقي».. كيف صنعت نهلة توفيق استقرار هاني شاكر طيلة حياته؟
سهام صالح تكشف مفاجأة قوية بشأن مدير الكرة الجديد بالأهلي
كيف يفكر الأهلي فى هيكلة قطاع الكرة.. وما هو الموعد المحدد لحسم مصير الجهاز الفني؟
بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو
مش هيتكرر تاني.. كلمات مؤثرة من نهاد سمير عن الراحل هاني شاكر
ابعد الموبايل عنك وأنت نايم.. نصائح مهمة لتجنب حرائق الصيف بسبب الأجهزة الكهربائية
ماكرون يحث الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح منسقة لمضيق هرمز
ماكرون: لن نشارك في الخطة الأمريكية الجديدة بشأن مضيق هرمز
الحرس الثوري الإيراني: نحافظ بشكل كامل على أمن مضيق هرمز ونديره بكفاءة عالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كيف يفكر الأهلي فى هيكلة قطاع الكرة.. وما هو الموعد المحدد لحسم مصير الجهاز الفني؟

الأهلي
الأهلي

في توقيت يبدو حاسمًا لمستقبل الفريق تتحرك إدارة النادي الأهلي بخطوات متسارعة لإعادة ترتيب بيت الكرة من الداخل بعد موسم لم يرقي لطموحات الجماهير خاصة على مستوى الأداء الفني للفريق الأول.

ولا تقتصر التحركات الحالية على تغييرات سطحية بل تعكس توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة متكاملة تبدأ من القاعدة وتمتد حتى الفريق الأول في محاولة لاستعادة الاستقرار الفني والإداري قبل انطلاق الموسم الجديد.

هيكلة بنسبة 60%

بحسب مصادر داخل النادي فإن أكثر من 60% من ملامح الهيكلة الجديدة سيتم الإعلان عنها بنهاية الأسبوع الجاري في خطوة تهدف إلى كسب الوقت وبدء التحضير المبكر للموسم المقبل.

الهيكلة لن تكون مجرد إعادة توزيع مناصب بل ستشمل تطوير آليات العمل داخل قطاع الكرة خاصة في ملفات التعاقدات والإسكاوتنج وقطاع الناشئين وهي العناصر التي تعتبرها الإدارة أساس بناء فريق قوي ومستدام.

ومن أبرز الأسماء المنتظر الإعلان عنها تعيين عصام سراج الدين مديرًا للتعاقدات في إطار توجه لتحديث ملف الصفقات والاعتماد على رؤية أكثر احترافية في اختيار اللاعبين.

الإسكاوتنج والناشئين

الملف الأكثر أهمية في الهيكلة يتمثل في إدارة الإسكاوتنج التي ستشهد إعادة تشكيل كاملة مع تعيين مدير جديد لقطاع الناشئين بهدف سد الفجوة بين فرق الشباب والفريق الأول.

كما تمتد الهيكلة إلى قطاع الأكاديميات والكرة النسائية في إشارة إلى أن النادي يسعى لبناء منظومة كروية شاملة وليس فقط فريق أول قوي.

وفي هذا السياق يبقى دور وليد سليمان محل نقاش مع اتجاه للإبقاء عليه داخل المنظومة سواء في منصب منسق عام أو أي دور إداري آخر لما يمتلكه من خبرات وعلاقة قوية بغرفة الملابس.

المشروع الذي لم يكتمل

أحد أبرز الملفات التي تخضع لإعادة تقييم هو فريق دلفي الذي استحوذ عليه الأهلي بهدف أن يكون منصة لتجهيز اللاعبين غير المشاركين.

لكن التجربة لم تحقق أهدافها حتى الآن بعد فشل الفريق في الصعود من دوري الدرجة الثالثة على مدار موسمين وهو ما دفع الإدارة لإعادة النظر بشكل كامل في جدوى المشروع.

ويشير التوجه الحالي إلى تجميد فكرة تصعيد اللاعبين إلى دلفي مؤقتًا مع دراسة بدائل أخرى تضمن تطويرهم بشكل أفضل.

الموعد الحاسم يقترب

رغم التحركات السريعة في ملف الهيكلة فإن القرار الأكثر حساسية لا يزال مؤجلًا وهو مصير الجهاز الفني للفريق الأول.

وسيكون الموعد المحدد لحسم هذا الملف عقب نهاية بطولة الدوري وتحديدًا بعد 21 مايو الجاري حيث سيتم تقييم شامل لأداء الفريق قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بالإبقاء على الجهاز الفني أو التغيير.

ويعكس هذا التأجيل رغبة الإدارة في الفصل بين إعادة بناء المنظومة الإدارية وتقييم الأداء الفني بشكل موضوعي دون تسرع.

الأهلي إدارة النادي الأهلي النادي الأهلي الإسكاوتنج قطاع الناشئين عصام سراج الدين إدارة الإسكاوتنج وليد سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة غدا في المدارس بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. التعليم تنفي

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

إجازة عيد العمال

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

ترشيحاتنا

خوان بيزيرا

الدردير: بيزيرا أحسن لاعب في مصر وافريقيا

الهلال السعودي

ناقد رياضي يكشف مفاجأة في حال فوز الهلال على الخليج

كارولين عزمي

كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالصور

منافسة بنتلي.. شاهد سيارة جاجوار الجديدة بقوة 1000 حصان

جاجوار
جاجوار
جاجوار

وداعا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج أشهر سياراتها للأبد

بورش
بورش
بورش

جرأة وجمال.. نسرين أمين تثير الجدل في ظهورها الأخير

نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير
نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير
نسرين امين تثير الجدل في ظهورها الأخير

رسالة ماجستير بجامعة الزقازيق حول تأثير الدعم الاجتماعي على ومواجهة الشائعات

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد