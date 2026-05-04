كيف يفكر الأهلي فى هيكلة قطاع الكرة.. وما هو الموعد المحدد لحسم مصير الجهاز الفني؟

في توقيت يبدو حاسمًا لمستقبل الفريق تتحرك إدارة النادي الأهلي بخطوات متسارعة لإعادة ترتيب بيت الكرة من الداخل بعد موسم لم يرقي لطموحات الجماهير خاصة على مستوى الأداء الفني للفريق الأول.

ولا تقتصر التحركات الحالية على تغييرات سطحية بل تعكس توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة متكاملة تبدأ من القاعدة وتمتد حتى الفريق الأول في محاولة لاستعادة الاستقرار الفني والإداري قبل انطلاق الموسم الجديد.

هيكلة بنسبة 60%

بحسب مصادر داخل النادي فإن أكثر من 60% من ملامح الهيكلة الجديدة سيتم الإعلان عنها بنهاية الأسبوع الجاري في خطوة تهدف إلى كسب الوقت وبدء التحضير المبكر للموسم المقبل.

الهيكلة لن تكون مجرد إعادة توزيع مناصب بل ستشمل تطوير آليات العمل داخل قطاع الكرة خاصة في ملفات التعاقدات والإسكاوتنج وقطاع الناشئين وهي العناصر التي تعتبرها الإدارة أساس بناء فريق قوي ومستدام.

ومن أبرز الأسماء المنتظر الإعلان عنها تعيين عصام سراج الدين مديرًا للتعاقدات في إطار توجه لتحديث ملف الصفقات والاعتماد على رؤية أكثر احترافية في اختيار اللاعبين.

الإسكاوتنج والناشئين

الملف الأكثر أهمية في الهيكلة يتمثل في إدارة الإسكاوتنج التي ستشهد إعادة تشكيل كاملة مع تعيين مدير جديد لقطاع الناشئين بهدف سد الفجوة بين فرق الشباب والفريق الأول.

كما تمتد الهيكلة إلى قطاع الأكاديميات والكرة النسائية في إشارة إلى أن النادي يسعى لبناء منظومة كروية شاملة وليس فقط فريق أول قوي.

وفي هذا السياق يبقى دور وليد سليمان محل نقاش مع اتجاه للإبقاء عليه داخل المنظومة سواء في منصب منسق عام أو أي دور إداري آخر لما يمتلكه من خبرات وعلاقة قوية بغرفة الملابس.

المشروع الذي لم يكتمل

أحد أبرز الملفات التي تخضع لإعادة تقييم هو فريق دلفي الذي استحوذ عليه الأهلي بهدف أن يكون منصة لتجهيز اللاعبين غير المشاركين.

لكن التجربة لم تحقق أهدافها حتى الآن بعد فشل الفريق في الصعود من دوري الدرجة الثالثة على مدار موسمين وهو ما دفع الإدارة لإعادة النظر بشكل كامل في جدوى المشروع.

ويشير التوجه الحالي إلى تجميد فكرة تصعيد اللاعبين إلى دلفي مؤقتًا مع دراسة بدائل أخرى تضمن تطويرهم بشكل أفضل.

الموعد الحاسم يقترب

رغم التحركات السريعة في ملف الهيكلة فإن القرار الأكثر حساسية لا يزال مؤجلًا وهو مصير الجهاز الفني للفريق الأول.

وسيكون الموعد المحدد لحسم هذا الملف عقب نهاية بطولة الدوري وتحديدًا بعد 21 مايو الجاري حيث سيتم تقييم شامل لأداء الفريق قبل اتخاذ القرار النهائي سواء بالإبقاء على الجهاز الفني أو التغيير.

ويعكس هذا التأجيل رغبة الإدارة في الفصل بين إعادة بناء المنظومة الإدارية وتقييم الأداء الفني بشكل موضوعي دون تسرع.