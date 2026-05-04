محمد عبدالجليل يطالب برحيل ثنائي الأهلي

يري محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن أداء عدد من لاعبي الزمالك لم يكن على المستوى المطلوب خلال مباراة القمة أمام الأهلي، مشيرًا إلى تراجع واضح في المستوى الفني.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "CBC": "مستوى كل من أحمد فتوح وبيزيرا وشيكو بانزا وحسام عبد المجيد كان متراجعًا خلال مباراة الأهلي".

وأضاف: "عبد الله السعيد لم يظهر بمستواه المعتاد، وكان من الأفضل استمراره داخل الملعب، مع خروج أحمد فتوح بدلًا منه".

وتابع: "طاهر محمد طاهر كان من أبرز لاعبي المباراة، يتميز بالثقافة الكروية وقدرته على استيعاب تعليمات المدربين بسرعة".

وأشار إلى أن روح الأهلي كانت السبب الرئيسي في الفوز على الزمالك، وما حدث هو اجتهادات من اللاعبين أكثر منه عملًا فنيًا من الجهاز الفني.

وانتقد مستوى بعض اللاعبين، قائلًا: "أشرف بن شرقي يجيد الظهور في المباريات الكبيرة فقط، لكن الأهلي يحتاج إلى لاعبين يقدمون مستوى ثابتًا طوال الموسم، لذلك أرى ضرورة رحيله ".

وأضاف: "محمود حسن تريزيجيه يبدو أنه في طريقه لاستعادة مستواه السابق في كأس العالم للأندية،ورغبته في تسجيل الأهداف وتنفيذ ركلات الجزاء".

واستكمل: "يجب رحيل بعض اللاعبين بنهاية الموسم، مثل توروب، إلى جانب 3 أو 4 لاعبين آخرين، مع إمكانية التعاقد مع عناصر جديدة مثل محمد علي بن رمضان، وعودة محمد مجدي أفشة".

واختتم عبدالجليل  "لا يمكن للأهلي الاعتماد على إمام عاشور وأحمد سيد زيزو معًا، ويجب رحيل أحدهما، وأفضل استمرار زيزو، مع رحيل إمام عاشور".

