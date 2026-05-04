قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب الفلبين.. والسلطات تحذر من هزات ارتدادية
الخارجية الباكستانية تعلن تسليم طاقم السفينة “توسكا” إلى إيران اليوم
"الحية ومشعل" يتنافسان على رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس
السعودية تفعل منظومة رقمية متكاملة لتيسير رحلة الحجاج عبر منصة نسك مسار
المذيعة سارة خليفة واثنان آخران أمام المحكمة في قضية هتك عرض شاب.. بعد قليل
منحة 1500 وتصل لـ 6000 جنيه للعمالة غير المنتظمة 2026| الشروط ومواعيد الصرف والتحذير من الاحتيال
الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادا للقاء سموحة في الدوري
الخارجية الإيرانية: العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير قانوني وهو خطوة أحادية لا مبرر لها
ناقد رياضي: الأهلي تراجع عن فكرة رحيل بيكهام بعد ظهوره الرائع في القمة
وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر
من 5 سنوات إلى عامين.. ماذا يعني تقليص عمر الـ10 جنيهات؟
النادي يفتح المزاد.. هل ينتقل نجوم إنبي للأهلي والزمالك وبيراميدز.. وما هو موعد رحيلهم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مخالفات تتعلق بسلامة المرضى.. الصحة توقف عمليات النساء والتوليد بدار الفؤاد

مستشفي دار الفؤاد
مستشفي دار الفؤاد
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية تجاه مستشفى “دار الفؤاد” بالمحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن لجان التفتيش الفني بإدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة رصدت مخالفات تتعلق بسلامة المرضى، مما دفع الوزارة إلى إصدار قرار بإيقاف عمليات النساء والتوليد بالمستشفى لمدة شهر كامل، باستثناء حالات الطوارئ. 

وأوضح أن هذا القرار جاء لعدم التزام المستشفى بالدلائل الإرشادية الخاصة بالولادات الطبيعية الآمنة، خاصة في تطبيق تصنيف “روبسون” ومخطط “البارتوجرام”، اللذين يُعدان إجراءين فنيين إلزاميين لمتابعة المخاض بدقة وتوثيق المبررات الطبية لأي تدخل جراحي.

غلق وتشميع جناح الإقامة بالدور الثاني

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أنه تم غلق وتشميع جناح الإقامة بالدور الثاني، والذي يضم 20 غرفة، لمخالفته اشتراطات الترخيص المكانية ومعايير مكافحة العدوى.

وتؤكد الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات لضبط معدلات الولادات القيصرية غير المبررة وحماية صحة الأمهات والأطفال، وفقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004. 

وتهيب الوزارة بجميع المنشآت الطبية الخاصة بالالتزام التام بالمعايير المهنية، مشددة على استمرار حملاتها الرقابية المكثفة لتقديم خدمات طبية آمنة تليق بالمواطن المصري.

وزارة الصحة الدلائل الإرشادية النساء والتوليد وزارة الصحة والسكان دار الفؤاد المنشآت الطبية البارتوجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

شبانة

شبانة: الدنيا مقلوبة في كاف بسبب احتمال غياب الأهلي عن دوري الأبطال

ترشيحاتنا

استقرار أسعار الذهب وسط قلق جيوسياسي وضغوط الفائدة

استقرار أسعار الذهب وسط قلق جيوسياسي وضغوط الفائدة

وزيرا خارجية باكستان وإيران يناقشان الوضع الإقليمي والجهود الدبلوماسية الجارية

وزيرا خارجية باكستان وإيران يناقشان الوضع الإقليمي والجهود الدبلوماسية الجارية

"بيتكوين" تتجاوز 80 ألف دولار مسجلة أعلى مستوى في 3 أشهر بدعم صناديق الاستثمار

"بيتكوين" تتجاوز 80 ألف دولار مسجلة أعلى مستوى في 3 أشهر بدعم صناديق الاستثمار

بالصور

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا وكيف يصيب الأشخاص؟

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟

منافسة بنتلي.. شاهد سيارة جاجوار الجديدة بقوة 1000 حصان

جاجوار
جاجوار
جاجوار

وداعا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج أشهر سياراتها للأبد

بورش
بورش
بورش

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد