مخالفات تتعلق بسلامة المرضى.. الصحة توقف عمليات النساء والتوليد بدار الفؤاد

أعلنت وزارة الصحة والسكان اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية تجاه مستشفى “دار الفؤاد” بالمحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبروتوكولات الطبية المعتمدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن لجان التفتيش الفني بإدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة رصدت مخالفات تتعلق بسلامة المرضى، مما دفع الوزارة إلى إصدار قرار بإيقاف عمليات النساء والتوليد بالمستشفى لمدة شهر كامل، باستثناء حالات الطوارئ.

وأوضح أن هذا القرار جاء لعدم التزام المستشفى بالدلائل الإرشادية الخاصة بالولادات الطبيعية الآمنة، خاصة في تطبيق تصنيف “روبسون” ومخطط “البارتوجرام”، اللذين يُعدان إجراءين فنيين إلزاميين لمتابعة المخاض بدقة وتوثيق المبررات الطبية لأي تدخل جراحي.

غلق وتشميع جناح الإقامة بالدور الثاني

من جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، أنه تم غلق وتشميع جناح الإقامة بالدور الثاني، والذي يضم 20 غرفة، لمخالفته اشتراطات الترخيص المكانية ومعايير مكافحة العدوى.

وتؤكد الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات لضبط معدلات الولادات القيصرية غير المبررة وحماية صحة الأمهات والأطفال، وفقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004.

وتهيب الوزارة بجميع المنشآت الطبية الخاصة بالالتزام التام بالمعايير المهنية، مشددة على استمرار حملاتها الرقابية المكثفة لتقديم خدمات طبية آمنة تليق بالمواطن المصري.