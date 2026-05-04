إيران: أي قوة خاصة الجيش الأمريكي ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من هرمز

أكد مقر خاتم الأنبياء في إيران ، أن قواتنا تشرف على أمن مضيق هرمز ، والعبور تحت أي ظرف يجب أن ينسق معنا.



وأضاف مقر خاتم الأنبياء بإيران: نحذر بأن أي قوة أجنبية خصوصا الجيش الأمريكي ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من هرمز وعلى السفن التجارية وناقلات النفط الامتناع عن العبور دون تنسيق معنا حفاظا على أمنها.

وتابع مقر خاتم الأنبياء بإيران: سنحافظ على أمن مضيق هرمز ونديره بكل قوتنا وأي عمل عدواني من جانب أمريكا سيؤدي إلى زعزعة الوضع الراهن ويعرض أمن السفن إلى الخطر،و لا عبور من هرمز بلا تنسيق.



من جانبه، قال الرئيس الأمريكي ترامب: عملية مشروع الحرية تدخل حيز التنفيذ صباح اليوم.

فيما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أن عملية مشروع الحرية يدعمها أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري.