التراك بعيد عن المدرجات.. سبب عدم اعتماد كاف استاد مصر بالعاصمة الإدارية

كشف الاعلامي احمد شوبير عن سبب عدم اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لملعب مصر في العاصمة الإدارية حتى الآن.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: الزمالك أعلن عن رحلات للجماهير إلى الجزائر لحضور ذهاب نهائي الكونفدرالية بـ40 ألف جنيه، واللي حجزوا فقط هم 4 أفراد، وبالتالي الزمالك اضطر إنه يلغي هذا الأمر، وهنا الإدارة عملت اللي عليها ومش بلوم الجمهور لأن كل واحد له ظروفه، والفكرة منجحتش ولكن ده مش معناه إننا منكررهاش تاني.

وأضاف: بيراميدز فاجئني بتقديم شكوى ضد أمين عمر، ولكن من حقه يعترض، وأنا بقولهم الدوري السنة الجاية بنفس الوضع فـ اطلبوا حكام أجانب وريحوا دماغكم.

وختم شوبير: استاد مصر في العاصمة الإدارية هيكون نقطة تحول كبيرة في المنطقة كلها، ومباراة مصر وروسيا هتكون بمثابة الافتتاح الرسمي، وهيستضيف مباريات الدوري في الموسم المقبل، وكاف لم يعتمده رسميًا حتى الآن لأن التراك بتاعه بعيد عن المدرجات ولكن لها حل وبيتم حلها ليتم اعتماده بدءًا من الموسم المقبل.