القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص وأنجاله بالتعدى على والدها وأسرتها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية زاعمة بإلقاء الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية القبض على أفراد أسرتها بدون وجه حق وعدم القاء القبض على الجناه.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ أبريل المنقضى تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (عم القائمة على النشر ، 4 من أنجاله "جميعهم مصابين بجروح وسحجات وكدمات متفرقة)، طرف ثان : (5 أشخاص "إثنين منهم مصابان بجروح وسحجات وكدمات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات بينهم حول الجيرة، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم محدثين إصابتهم المنوه عنها.

تم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه ، وبحوزتهم (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.