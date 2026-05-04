فى مداهمة لأوكار المخدرات.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية ، من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة المنيا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة – سبق إتهامهما والحكم عليهما بالسجن فى جنايات "إتجار مخدرات ، سلاح نارى ، شروع فى قتل ، سرقة بالإكراه") بنطاق محافظة "المنيا" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر،وضبط بحوزتهم (قرابة 650 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، شابو ، هيروين " – 5000 قرص مخدر – 57 قطعة سلاح نارى "12 بندقية آلية ، 18 بندقية خرطوش ، 26 فرد خرطوش، طبنجة" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (78) مليون جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .