من العاصمة الجديدة.. مدبولي يعلن نجاح البرنامج القُطري ويفتح آفاق المرحلة الثانية مع الـ (OECD)

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تقام في العاصمة الجديدة، بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. حضر الفعاليات "ماتياس كورمان"، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD))، وعدد كبير من الوزراء، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والسفراء، ورؤساء الهيئات، ومسئولي وممثلي المنظمة، وممثلي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

وعقد رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله لمقر انعقاد المؤتمر، اجتماعا مع كل من "ماتياس كورمان"، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما شارك الدكتور مصطفى مدبولي في صورة تذكارية جماعية مع كبار المسئولين المشاركين في الفعاليات.

يأتي عقد هذا المؤتمر رفيع المستوى بهدف تحقيق ثلاثة محاور رئيسية؛ تشمل استعراض ما تحقق من إنجازات خلال فترة تنفيذ البرنامج؛ سواء على مستوى تعزيز القدرات المؤسسية، أو تطوير أطر السياسات العامة، أو دمج معايير وتحليلات المنظمة في دعم مسار الإصلاحات الهيكلية في مصر، كما تهدف إلى بلورة أولويات المرحلة المقبلة، من خلال توفير منصة استراتيجية للحوار بين الوزراء المعنيين وكبار مسئولي المنظمة، لبحث أولويات الإصلاح خلال المرحلة القادمة، وتحديد المجالات ذات التأثير الأكبر على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

كما يهدف المؤتمر إلى تحديد ملامح المرحلة المقبلة من الشراكة، من خلال إتاحة الفرصة لمناقشة الخطوات المستقبلية، وطبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه المنظمة خلال المرحلة القادمة، إلى جانب بحث سبل تعميق مشاركة مصر في لجان وأطر عمل المنظمة.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات المؤتمر تتضمن عقد الجلسة النقاشية الأولى بعنوان: "تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي"، بمشاركة كل من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتورة هدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية والمنسق الوطني لملف الذكاء الاصطناعي، و/ منال كوروين، مديرة مركز السياسات والإدارة الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من / نيكولا بينو، نائب مدير إدارة الشئون المالية والمؤسسية بالمنظمة، و/ جيري شيهان، مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالمنظمة.

وتأتي الجلسة النقاشية الثانية بعنوان: "تعزيز التنمية المستدامة، ورفع كفاءة المؤسسات، ودعم التنمية الشاملة"، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة/ أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، و/ كريم داهو، نائب مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالمنظمة، كما يشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس / جايمي دي بوربون دي بارمي، مدير إدارة البيئة بالمنظمة، و/ يانوس بيرتوك، نائب مدير إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، وتدير الجلسة الدكتورة/ شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات المؤتمر بكلمة يلقيها الدكتور/ حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.