وزير والرياضة ينعى والد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: خالص التعازي وصادق المواساة

تقدم جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وفاة والده اللواء كمال مدبولي.

وكتب جوهر نبيل عبر حسابه على فيسبوك: «أنعى ببالغ الحزن والأسى اللواء كمال مدبولي، والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "خالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة رئيس الوزراء وأسرته الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

توفى اللواء كمال مدبولي والد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة اليوم الإثنين بمسجد المشير طنطاوي، فيما يُقام العزاء غدًا الثلاثاء بالمسجد ذاته.