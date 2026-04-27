الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد إجازة عيد العمال 2026

محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد إجازة عيد العمال 2026، باعتبارها واحدة من أبرز العطلات الرسمية التي تمنح فرصة للراحة وقضاء وقت أطول مع الأسرة، في ظل تنظيم الدولة لمواعيد الإجازات بما يحقق الاستفادة القصوى للعاملين.

وفقا لأجندة الإجازات الرسمية، يوافق عيد العمال هذا العام يوم الجمعة 1 مايو 2026، إلا أن الحكومة قررت ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس 7 مايو 2026، لتصبح إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلا من موعدها الأصلي.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة ترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع، بما يتيح عطلة متصلة مع نهاية الأسبوع، ويمنح العاملين فرصة أطول للراحة.

الفئات المستحقة للإجازة

تشمل الإجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في القطاع الخاص، حيث يستحقون إجازة مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل.

وفي حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم، يحق له الحصول على أجر مضاعف، إلى جانب أجره الأساسي عن يوم العمل.

إجازات شهر مايو 2026

يشهد شهر مايو عددا من الإجازات المهمة، تبدأ بـعيد العمال، إلى جانب العطلات الأسبوعية، ثم وقفة عيد الأضحى يوم 26 مايو، تليها إجازة العيد خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو، ما يوفر فترات راحة متقاربة للمواطنين.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تتضمن خريطة الإجازات الرسمية خلال العام عددا من المناسبات، من بينها عيد تحرير سيناء في 25 أبريل، ثم عيد العمال، يليها وقفة عيد الأضحى وإجازة العيد، ثم رأس السنة الهجرية في 17 يونيو، وذكرى ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة يوليو، والمولد النبوي الشريف، وتختتم بـعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.

وتظل الإجازات الرسمية، وفي مقدمتها عيد العمال، محطات مهمة تمنح العاملين فرصة لاستعادة النشاط وتجديد الطاقة، بما ينعكس إيجابا على الإنتاجية وجودة الحياة، في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العمل والحياة.

