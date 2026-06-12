اشتروا ذهب وسيارات.. 4 نصابين يغسلون 30 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال الإلكترونى على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وذلك من خلال إرسال رسائل نصية إلى أرقام هواتف المواطنين بشكل عشوائى تتضمن "رابط احتيالى"، وحال الدخول على ذلك الرابط تظهر صفحة مشابهة لإحدى صفحات الجهات الحكومية وتحمل ذات الاسم والشعار، وتطلب إدخال البيانات الشخصية والبنكية وحال الاستجابة يتم الاستيلاء على أرصدة الحسابات البنكية والقيام بعمليات شرائية من مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد، ومحاولة إخفاء مصادر الأموال المستولى عليها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والمشغولات الذهبية والسيارات والدراجات النارية).

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ (30) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.