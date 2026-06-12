قبل بيعه بالسوق السوداء.. ضبط سيارة محملة بـ 7 أطنان سولار بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 أطنان من المواد البترولية "سولار" تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء بنطاق محافظة أسوان.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان قيام (مالك مخزن كائن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) بتجميع المواد البترولية بالمخزن المشار إليه بقصد حجبها عن التداول لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام وبإستهداف المخزن المشار إليه أمكن ضبطه ، وعثر بداخل المخزن على (سيارة نصف نقل "بدون لوحات معدنية" – 7 أطنان "سولار") ، وبمواجهته أقر بقيامه بتجميع المواد البترولية من عدة محطات وقود مختلفة بمحافظات الوجه القبلى بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية.