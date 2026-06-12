الطرق البديلة بعد الغلق الكلى لطريق الواحات بالاتجاهين لمدة 3 أيام

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال خاصة بمحطة كهرباء 6 أكتوبر الرئيسية بـ طريق الواحات بالاتجاهين أمام طريق وصلة دهشور، ما يستلزم الغلق الكلى بطريق الواحات بالاتجاهين لمدة 3 أيام بدأت من اليوم الجمعة الموافق 2026/6/12 حتى يوم الأحد الموافق 2026/6/14 على أن يكون العمل من الساعة 2 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا.

يتطلب الأمر إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:



حركة سير المركبات بطريق الواحات القادمة من الطريق السياحى وترغب باستكمال السير اتجاه منطقة 6 أكتوبر تقوم بالدخول إجبارى إلى حارة البطىء ثم الدخول يمينًا إلى طريق الأبنية التعليمية ثم الدخول يسارًا إلى شارع نادى دجلة حتى طريق وصلة دهشور ثم الدوران والعودة مرة أخرى بطريق وصلة دهشور وصولًا إلى طريق الواحات اتجاه منطقة 6 أكتوبر عقب تجاوز منطقة الأعمال.

حركة سير المركبات بطريق الواحات القادمة من منطقة 6 أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه الطريق السياحى تقوم بالدخول إجبارى إلى حارة البطىء ثم الدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدثة بجوار منطقة الأعمال بذات الاتجاه واستكمال السير بمسار التحويلة بطول (400 متر) ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة وتم التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.