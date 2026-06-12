قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط 11 طن دقيق مدعم فى حملات على المخابز السياحية
بسبب وضع أمني.. إخلاء المنطقة الأمنية في مطار هامبورج
بالقاهرة والمحافظات.. موعد صلاة الجمعة اليوم 12 يونيو 2026 م
بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل
الموالح تتصدر القائمة.. الصادرات الزراعية تتخطى 5 ملايين طن وفتح 21 سوقًا عالميًا جديدًا
رغم تكثيف الهجمات الأوكرانية.. محلل سياسي: التقدم الروسي في دونيتسك مستمر
بلا اخطاء.. خالد الغندور يتغنى بالحكام المصريين في كأس العالم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.. القومي للأمومة يحمي الأطفال من الاستغلال
فرج عامر: هناك تفاوت كبير في المهارات الكروية بين فرق كأس العالم
محافظ أسيوط: مبادرة بأيدينا نجملها بدير الجنادلة تجسد روح التطوع والمشاركة المجتمعية
بالكاجوال ...ياسمين الخطيب تستعرض أناقتها عبر إنستجرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الطرق البديلة بعد الغلق الكلى لطريق الواحات بالاتجاهين لمدة 3 أيام

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال خاصة بمحطة كهرباء 6 أكتوبر الرئيسية بـ طريق الواحات بالاتجاهين أمام طريق وصلة دهشور، ما يستلزم الغلق الكلى بطريق الواحات بالاتجاهين لمدة 3 أيام بدأت من اليوم الجمعة الموافق 2026/6/12 حتى يوم الأحد الموافق 2026/6/14 على أن يكون العمل من الساعة 2 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا.

يتطلب الأمر إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:


حركة سير المركبات بطريق الواحات القادمة من الطريق السياحى وترغب باستكمال السير اتجاه منطقة 6 أكتوبر تقوم بالدخول إجبارى إلى حارة البطىء ثم الدخول يمينًا إلى طريق الأبنية التعليمية ثم الدخول يسارًا إلى شارع نادى دجلة حتى طريق وصلة دهشور ثم الدوران والعودة مرة أخرى بطريق وصلة دهشور وصولًا إلى طريق الواحات اتجاه منطقة 6 أكتوبر عقب تجاوز منطقة الأعمال.

حركة سير المركبات بطريق الواحات القادمة من منطقة 6 أكتوبر وترغب باستكمال السير اتجاه الطريق السياحى تقوم بالدخول إجبارى إلى حارة البطىء ثم الدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدثة بجوار منطقة الأعمال بذات الاتجاه واستكمال السير بمسار التحويلة بطول (400 متر) ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة وتم التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

طريق الواحات محطة كهرباء 6 أكتوبر مرور الجيزة الطريق السياحى الغلق الكلى بطريق الواحات بالاتجاهين لمدة 3 أيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

زيادة الأجور

زيادة المرتبات وإلغاء الدعم العيني.. ما الذي ينتظره الموظفون خلال الأيام المقبلة؟

محمد صلاح

الكومي عن ذكر اسم محمد صلاح في أغنية افتتاح المونديال: أنا رأسي مرفوعة

الزمالك

18 مليون جنيه.. فاركو يقدم شكوى ضد الزمالك

كأس العالم

3 حالات طرد في الافتتاح.. مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك تكتب فصلا استثنائيا بتاريخ كأس العالم

فيستون مايلي

أمير هشام يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع فيستون مايلي

افشه

الأهلي يستقر على رحيل أفشة وشريف

معتمد جمال

انقسام في الزمالك بشأن معتمد جمال

ترشيحاتنا

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

وزير الصناعة

4 وزارات ترسم خريطة الغذاء والمياه لتعظيم القيمة المضافة

بالصور

بعد 18 عاما من الانتظار.. 220 أسرة تستغيث لتسليم شقق أبراج الياسمين بالزقازيق

جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة

ختام فعاليات القوافل التعليمية المجانية للثانوية العامة بالوادي الجديد

قوافل تعليمية
قوافل تعليمية
قوافل تعليمية

الملوخية الناشفة على أصولها.. وصفة اقتصادية بطعم لا يقاوم

ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد