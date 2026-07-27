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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يابختنا بيه وبتواضعه.. لما جبريل تعلق على مكالمات شيخ الأزهر لأوائل الثانوية

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
محمود محسن

أشادت الإعلامية لما جبريل بتواضع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في المكالمات الهاتفية مع طلاب الثانوية الأزهرية، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية.

وقالت الإعلامية لما جبريل، خلال فقرتها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة MBC مصر،:  "يا جماعة بجد إحنا محظوظين بوجود الإمام الأكبر في مصر.. بنتكلم عن مرجعية دينية لأكتر من مليار ونص مسلم حول العالم، ورغم المكانة الكبيرة دي، شوفوا قد إيه كان بسيط وقريب من الناس وهو بيتكلم مع الطلبة."

وتابعت: "تخيلوا تبقوا قاعدين مستنيين النتيجة، وفجأة يرن التليفون تلاقوا فضيلة الإمام الأكبر بنفسه بيبلغكم بالنجاح.. أكيد إحساس عمره ما هيتنسي."

وأشارت لما جبريل إلى أن أكثر موقف لمس الجمهور كان عند طلب إحدى الطالبات الأوائل أن يخبرها بنتيجة شقيقتها التؤام: "قالتله حضرتك مين؟"، فرد عليها بمنتهى التواضع وقال: "اسمي الرسمي أحمد الطيب... وشغلتي شيخ الأزهر"، مؤكدة أن الرد البسيط ده انتشر بشكل كبير وخلى ناس كتير تشيد بأخلاقه وتواضعه.

وأضافت: "كان سهل جدًا يقولها حد هيكلمك أو يستني، لكنه طمنها بنفسه، ودي تفاصيل صغيرة لكنها بتفرق جدًا وبتوصل للناس."

 لحظة إنسانية جميلة

واختتمت قائلة: "المكالمات دي فرّحت بيوت كتير بعد تعب وسنين من المذاكرة، وعشان كده بقينا كل سنة نستنى مكالمة شيخ الأزهر مع الأوائل، لأنها بقت مش مجرد إعلان نتيجة، لكنها لحظة إنسانية جميلة بتدخل الفرحة على قلوب الناس".

لما جبريل الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مواقع التواصل الاجتماعي

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