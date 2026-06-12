شهيدا لقمة العيش.. رحيل عبد الرحمن وعمر في احتراق سيارة نقل بطريق الصف.. صور

في مشهد مأساوي أبكى أهالي مركز الصف بمحافظة الجيزة، لقي الشابان عبد الرحمن ربيع رأفت عبدالستار رأفت وعمر أحمد علي سالم هلول مصرعهما إثر حادث انقلاب واحتراق سيارة نقل بمخر السيل على طريق الديسمي الجديدة، أثناء سعيهما وراء لقمة العيش وبناء مستقبلهما في مقتبل العمر.

وتحول الطريق في لحظات إلى مسرح للفاجعة بعدما انقلبت سيارة النقل التي كان يستقلها الشابان، قبل أن تشتعل فيها النيران بشكل كامل، ما أسفر عن وفاتهما متأثرين بإصاباتهما البالغة، وسط حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي وأسر الضحيتين.

وأكد شهود عيان أن ألسنة اللهب التهمت السيارة عقب الحادث مباشرة، بينما حاول المارة إنقاذ من بداخلها، إلا أن النيران كانت أسرع من أي محاولة للنجاة، لينتهي مشوار شابين لم يتجاوزا سنوات الشباب الأولى، خرجا بحثًا عن الرزق فعادا جثمانين.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي الصف عقب انتشار خبر الوفاة، حيث نعى الأهالي الشابين بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنهما كانا يتمتعان بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين الجميع، وأن رحيلهما المفاجئ ترك جرحًا غائرًا في قلوب أسرهما وأصدقائهما.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى نقل الجثمانين تمهيدًا لتشييعهما إلى مثواهما الأخير وسط مشاهد مؤثرة من الحزن والانهيار بين أفراد أسرتيهما.

ورغم قسوة الحادث، يبقى المشهد الأكثر إيلامًا أن عبد الرحمن وعمر لم يكونا في نزهة أو رحلة ترفيهية، بل كانا يسعيان خلف رزقهما وأحلامهما البسيطة، قبل أن تخطفهما المأساة في لحظة، ليُسجل اسماهما ضمن ضحايا حوادث الطرق، ويودع أهلهما شابين رحلا مبكرًا تاركين خلفهما ذكريات وأحلامًا لم تكتمل.