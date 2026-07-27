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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور محمود صديق بتكليفه قائما بأعمال رئيس جامعة الأزهر

الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة
الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة
حسام الفقي

تقدم الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة، بخالص التهنئة إلى الدكتور محمود صديق بمناسبة صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكليفه قائمًا بأعمال رئيس جامعة الأزهر، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه، واستكمال مسيرة التميز التي تشهدها الجامعة العريقة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الدكتور محمود صديق يمتلك خبرات أكاديمية وإدارية متميزة تؤهله لقيادة جامعة الأزهر، بما يسهم في تعزيز دورها العلمي والبحثي ورسالتها الوطنية، ومواصلة جهود التطوير والارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي.

وفي الوقت نفسه، أعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق عن خالص تقديره وامتنانه للدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر السابق، مثمنًا ما بذله من جهود مخلصة وعطاء متواصل خلال فترة قيادته للجامعة، وما تحقق في عهده من إنجازات أكاديمية وإدارية أسهمت في ترسيخ مكانة جامعة الأزهر محليًا ودوليًا، وتعزيز دورها في خدمة التعليم والبحث العلمي.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن جامعتي القاهرة والأزهر تربطهما علاقات تاريخية راسخة وتعاون وثيق في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، مؤكدًا أن تكامل مؤسسات التعليم العالي المصرية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية وبناء الإنسان، في ظل دعم القيادة السياسية للدولة المصرية لمنظومة التعليم والبحث العلمي.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

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