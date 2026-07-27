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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة يشدد على الانتهاء من صياغة مدونة تسويق بدائل لبن الأم

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان اجتماعًا لمتابعة أهم ما تم تنفيذه من أنشطة الخطة التنفيذية للأمانة العامة للجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزير استعرض التدخلات ذات الأولوية في الخطة، والتي تشمل العمل على توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، والإشراف الدوري والمستمر على منظومة التغذية المدرسية والمقاصف المدرسية، وإدراج موضوعات التغذية وعلاقتها بالصحة العامة في المناهج الدراسية، والانتهاء من صياغة مدونة تسويق بدائل لبن الأم بما يدعم تشجيع الرضاعة الطبيعية، إلى جانب دراسة تنفيذ نماذج السلة الغذائية الاسترشادية من خلال الوزارات والجهات المختصة.

 استمرار تنفيذ برامج التجريع الجمعي لطلاب المدارس ضد الطفيليات المعوية

وأضاف «عبدالغفار» أن الخطة تتضمن كذلك استمرار تنفيذ برامج التجريع الجمعي لطلاب المدارس ضد الطفيليات المعوية، وتوفير المغذيات الدقيقة للأطفال والسيدات الحوامل، ومتابعة وعلاج حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي مع تعزيز إجراءات سلامة الغذاء، وتطوير دليل القياسات الجسمانية وتدريب مقدمي الخدمة على الدليل المحدث، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي التمويني بالمغذيات الدقيقة للوقاية من أنيميا نقص الحديد، وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية وتطوير الإدارة الذكية للمياه وتحسين نظم الري.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن اللجنة تتابع أيضًا الإجراءات الخاصة بتطوير التشريعات المنظمة للالتزام بالمواصفات القياسية المصرية للمنتجات الغذائية، وتعزيز فرص الاستثمار في نظم الغذاء الأزرق وفتح مجالات التصدير للأسواق الأوروبية، إلى جانب تعزيز دور المنسق الوطني لنظم الغذاء والتغذية والمشاركة في دراسة تكلفة الغذاء والتغذية في أفريقيا (COFAN).

ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من التحديات أبرزها الحاجة إلى استكمال تحديد الفجوات التمويلية اللازمة لتحقيق مستهدفات الخطة، حيث وجه الوزير بعقد اجتماع للجنة المختصة في أقرب وقت لاستعراض الإجراءات والخطوات التي اتخذتها كل جهة لتنفيذ التكليفات المنوطة بها. ولفت إلى أن اللجنة أوصت بإنشاء مجموعات عمل داخل كل وزارة وهيئة لمتابعة تنفيذ الأنشطة المتفق عليها مع إرسال تقارير دورية إلى الأمانة العامة، وإنشاء نظام إلكتروني موحد لمتابعة مؤشرات الأداء والأنشطة التنفيذية، وإعداد قائمة وطنية موحدة لمؤشرات نظم الغذاء والتغذية تدعم عملية صنع القرار من خلال مساهمة كل جهة في تحديد مؤشرات الأداء ذات الأولوية.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللجنة ناقشت مقترحات داعمة للصحة العامة شملت تشكيل مجموعة عمل لإعداد الدليل الموحد للمقاصف المدرسية، واستمرار برامج بناء قدرات أعضاء الأمانة العامة لتعزيز آليات المتابعة والتنسيق، وإجراء دراسة حول الأنماط الغذائية للأسرة المصرية. ووجه الوزير بأهمية تعزيز الرسائل التوعوية حول مخاطر سوء التغذية وتضمينها في مختلف البرامج ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مع إطلاق حملات توعوية مستمرة تستهدف جميع فئات المجتمع لنشر الثقافة الغذائية السليمة وتصحيح المفاهيم الخاطئة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

وزير الصحة والسكان نائب وزير الصحة وزارة الصحة نظم الغذاء السلع الأساسية التغذية الغذاء الأزرق COFAN الأمراض

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