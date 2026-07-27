وزير الصحة: تطوير شامل للمنظومة الصحية وتوسيع خدمات العلاج

يشهد القطاع الصحي في مصر مرحلة متواصلة من التطوير، ترتكز على تعزيز جودة الخدمات الطبية، وتوطين صناعة الدواء، وتوسيع مظلة الرعاية الصحية، بما يواكب احتياجات المواطنين ويرفع كفاءة المنظومة الصحية.

وفي هذا الإطار، كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن حزمة من الإجراءات والمشروعات الجديدة التي تستهدف توفير أحدث علاجات الأورام، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية، والتوسع في إنشاء المستشفيات، إلى جانب دعم الصناعة الدوائية المحلية والتحذير من استخدام المستحضرات غير المرخصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق الأمن الدوائي وتقديم رعاية صحية متكاملة ومستدامة.

وزير الصحة: نعمل على توفير أحدث أدوية الأورام وتعزيز المخزون الإستراتيجي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تعمل على الوصول إلى أحدث الأدوية والتقنيات العلاجية المستخدمة في علاج أمراض الأورام، بما يضمن توفير أفضل الخيارات العلاجية للمرضى وفقًا للمعايير العالمية.

وقال خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه تم إفتتاح مصنع لإنتاج اختبارات التشخيص السريع، التابع لشركة "سبكترام للصناعات التشخيصية" بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، مؤكدا أن المصنع يمثل نقلة مهمة في مجال الصناعة الدوائية المصرية، حيث يقوم بالتصدير إلى أكثر من 42 دولة، بما يعكس تطور قدرات التصنيع الدوائي في مصر.

وأشار عبد الغفار إلى أن الدولة تسعى إلى تكوين احتياطي استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، لضمان استدامة توافر الاحتياجات الطبية للمواطنين ومواجهة أي تحديات مستقبلية.

وتابع أن مصر أصبحت قادرة على إنتاج العديد من الأدوية محليًا، مؤكدًا أن الأنسولين المصري يتم إنتاجه بنفس الكفاءة والفاعلية التي يتمتع بها الأنسولين المستورد، مشيرًا إلى أن الاعتقاد بأن الدواء المستورد أكثر فعالية من المنتج المحلي هو اعتقاد غير صحيح، طالما أن الدواء المصري يخضع لمعايير الجودة والرقابة اللازمة.

تحقيق الأمن الدوائي

وشدد وزير الصحة والسكان على استمرار دعم الدولة لصناعة الدواء المحلية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الدوائي وتوفير العلاج الآمن والفعال للمواطنين.

وزير الصحة: إنشاء مستشفيات جديدة في مطروح ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل



أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف دخول محافظة مطروح ضمن المحافظات التي سيتم تطبيق المنظومة بها، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ للاستعداد لبدء التنفيذ خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الدولة تعمل على التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الطبية بالمحافظة، حيث يتم إنشاء مستشفى جديد بطاقة 250 سريرًا، بالإضافة إلى مستشفى آخر بمنطقة علم الروم بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سرير، بما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مطروح.

الإفراج عنها

وتابع أنه خلال الفترة الماضية تم التواصل مع وزير المالية ومصلحة الجمارك المصرية بشأن شحنة من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى أنيميا البحر المتوسط وعلاج الهيموفيليا، مؤكدًا أنه سيتم الإفراج عنها لضمان توفير العلاج للمرضى في أسرع وقت ممكن.

وزير الصحة يحذر من أدوية مكافحة الشيخوخة غير المثبتة: لا تجارب سريرية تؤكد فعاليتها



أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن العديد من المنتجات والعلاجات التي يتم الترويج لها تحت مسمى مكافحة الشيخوخة تعتمد على وعود تسويقية، مشيرًا إلى عدم وجود تجارب سريرية أو أدوية معتمدة تثبت قدرتها على تحسين جودة الحياة أو تعزيز المناعة بشكل آمن وفعال.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن استخدام بعض هذه المنتجات غير المرخصة قد يؤدي إلى آثار صحية ضارة على المدى الطويل، وقد يتسبب في ظهور أعراض ومضاعفات خطيرة حال تناولها لفترات طويلة دون إشراف طبي.

وأشار إلى أن الدراسات العلمية تؤكد أن الحفاظ على الصحة مع التقدم في العمر يعتمد بشكل أساسي على اتباع نمط حياة صحي، يتضمن ممارسة النشاط البدني بانتظام، والالتزام بنظام غذائي متوازن، إلى جانب إجراء الفحوصات الدورية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

تؤثر على المدى البعيد

وحذر عبد الغفار من تناول الأدوية أو المستحضرات غير المرخصة التي يتم تسويقها بهدف إبطاء الشيخوخة، مؤكدًا أن استخدامها دون دليل علمي واضح ورقابة طبية قد يعرض الأشخاص لمخاطر صحية، من بينها مضاعفات خطيرة قد تؤثر على المدى البعيد.

وزير الصحة: إضافة 27 سرير رعاية و4 كبسولات عمليات و35 سرير علاج كيماوي بمستشفى أورام الإسماعيلية الجديدة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة علاج الأورام وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة للمواطنين، مشيرًا إلى إضافة تجهيزات جديدة بمستشفى أورام الإسماعيلية الجديدة تشمل 27 سرير رعاية، و4 كبسولات للعمليات الجراحية، و35 سريرًا للعلاج الكيماوي.

وقال خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المركز يضم جميع الخدمات والعلاجات الخاصة بالأورام، بما يسهم في خدمة أهالي محافظة الإسماعيلية ومحافظات القناة، وتوفير رعاية متكاملة للمرضى داخل الإقليم بدلًا من الانتقال إلى محافظات أخرى للحصول على العلاج.

وأضاف عبد الغفار أنه يحرص دائمًا على الاستماع إلى مشكلات المواطنين ومتابعة آرائهم حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدًا أن ما أسعده خلال جولاته الميدانية هو إشادة العديد من المواطنين بالقرارات المهمة التي اتخذتها الدولة، وكذلك سرعة البدء في تقديم خدمات العلاج الكيماوي والإشعاعي للمرضى.

وشدد وزير الصحة والسكان على أن صحة المواطن المصري تأتي في مقدمة أولويات الدولة، مؤكدًا استمرار جهود تطوير القطاع الصحي وزيادة قدراته لتلبية احتياجات المواطنين.

مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال صناعة الدواء

وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال صناعة الدواء، حيث يتم إنتاج نحو 90% من احتياجات السوق الدوائية محليًا، بالإضافة إلى امتلاك أكثر من 1000 خط إنتاج دوائي، بما يعزز قدرة الدولة على توفير الأدوية ودعم الأمن الدوائي.

عبد الغفار: نعمل لتطوير المنظومة الصحية بجميع المحافظات.. وافتتاح مستشفى جديد في قنا خلال شهرين



أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تواصل جهودها لتطوير المنظومة الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، مشددًا على امتلاك الدولة القدرة والجرأة لتنفيذ مشروعات صحية ضخمة رغم اتساع حجم المنظومة والموازنة المخصصة لها.

وقال خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن العمل يجري على قدم وساق لإنشاء وتطوير المنشآت الطبية، موضحًا أنه سيتم افتتاح مستشفى جديد في محافظة قنا خلال شهرين، ليعمل إلى جانب المستشفى القديم، بما يعزز من قدرة القطاع الصحي على تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين وتلبية احتياجات أهالي المحافظة.

الإفراج عنها

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تم التواصل مع وزير المالية ومصلحة الجمارك المصرية بشأن شحنة من الأدوية الخاصة بعلاج مرضى أنيميا البحر المتوسط وعلاج الهيموفيليا، مؤكدًا أنه سيتم الإفراج عنها لضمان توفير العلاج للمرضى في أسرع وقت ممكن.





