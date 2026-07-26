وزير الصحة: إضافة 27 سرير رعاية و4 كبسولات عمليات و35 سرير علاج كيماوي بمستشفى أورام الإسماعيلية الجديدة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة علاج الأورام وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة للمواطنين، مشيرًا إلى إضافة تجهيزات جديدة بمستشفى أورام الإسماعيلية الجديدة تشمل 27 سرير رعاية، و4 كبسولات للعمليات الجراحية، و35 سريرًا للعلاج الكيماوي.

وقال خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المركز يضم جميع الخدمات والعلاجات الخاصة بالأورام، بما يسهم في خدمة أهالي محافظة الإسماعيلية ومحافظات القناة، وتوفير رعاية متكاملة للمرضى داخل الإقليم بدلًا من الانتقال إلى محافظات أخرى للحصول على العلاج.

وأضاف عبد الغفار أنه يحرص دائمًا على الاستماع إلى مشكلات المواطنين ومتابعة آرائهم حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدًا أن ما أسعده خلال جولاته الميدانية هو إشادة العديد من المواطنين بالقرارات المهمة التي اتخذتها الدولة، وكذلك سرعة البدء في تقديم خدمات العلاج الكيماوي والإشعاعي للمرضى.

وشدد وزير الصحة والسكان على أن صحة المواطن المصري تأتي في مقدمة أولويات الدولة، مؤكدًا استمرار جهود تطوير القطاع الصحي وزيادة قدراته لتلبية احتياجات المواطنين.

مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال صناعة الدواء

وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في مجال صناعة الدواء، حيث يتم إنتاج نحو 90% من احتياجات السوق الدوائية محليًا، بالإضافة إلى امتلاك أكثر من 1000 خط إنتاج دوائي، بما يعزز قدرة الدولة على توفير الأدوية ودعم الأمن الدوائي.