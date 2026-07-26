شهد كلًا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، افتتاح أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص السريع، التابع لشركة "سبكترام للصناعات التشخيصية" بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

ويأتي افتتاح المصنع في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة، وتعزيز قدرات التصنيع المحلي في قطاع مستلزمات التشخيص، بما يسهم في دعم الأمن الصحي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضع بناء الإنسان على رأس أولوياتها، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بصحة الإنسان وتعليمه وقدرته على الإنتاج والإبداع، وأن الوزارة تحرص على التعاون مع مؤسسات الدولة لتطوير منظومة صحية حديثة تقوم على الوقاية والكشف المبكر والتحول الرقمي وتوسيع التغطية الصحية الشاملة.

وأشار إلى أن افتتاح المصنع يعكس تحولًا نوعيًا في مفهوم الأمن الصحي الذي بات يُقاس بقدرة الدولة على إنتاج احتياجاتها الحيوية وتأمين سلاسل الإمداد والاستجابة السريعة للأزمات وتوطين التكنولوجيا، مستعرضًا دروس جائحة كوفيد-19 التي أثبتت أن الدول المالكة لقدراتها الوطنية في التصنيع الطبي والتشخيصي كانت الأقدر على حماية شعوبها والأقل تأثرًا باضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

شدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن التشخيص يحتل موقعًا محوريًا في المنظومة الصحية بوصفه الخطوة الأولى نحو العلاج الصحيح والإدارة الرشيدة للموارد، وأن كل قرار علاجي ناجح يبدأ بتشخيص دقيق، وكل سياسة صحية فعالة تعتمد على بيانات موثوقة.

وأضاف أن المشروع نموذج عملي لتوظيف الاستثمار والابتكار لخدمة الصحة العامة، ويعزز القدرات المحلية في توفير منتجات تشخيصية عالية الجودة وفق المعايير الدولية، ويدعم جاهزية المنظومة للاحتياجات الحالية والتحديات المستقبلية، مؤكدًا أن التشخيص لم يعد مرحلة تسبق العلاج فحسب بل أصبح مقومًا أساسيًا للتنبؤ بالمخاطر والاستجابة المبكرة وتحسين كفاءة الإنفاق الصحي.

وأكد وزير الاستثمار، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعات الطبية، لما تمتلكه من فرص واعدة للنمو، ودورها في نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات المصرية.

وأضاف وزير الاستثمار أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع التوسع في الصناعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار.

وتابع وزير الاستثمار، نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي ستتضمن تحديد القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي والسبل المناسبة لها.

وأشار وزير الصناعة إلى أن افتتاح أول مصنع لإنتاج اختبارات التشخيص السريع في مصر والوطن العربي يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاح جهود الدولة في تهيئة بيئة استثمارية قادرة على استقطاب المشروعات الصناعية المتطورة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

أكد وزير الصناعة أن مصنع سبكترام يعد أول منشأة متكاملة في مصر والوطن العربي لتصنيع الاختبارات التشخيصية السريعة Rapid Tests، بما يدعم توطين هذه الصناعة الحيوية التي تستخدم في تشخيص الأمراض المعدية والأوبئة، والكشف عن المخدرات، ودلالات الأورام، لافتًا إلى أن هذا المشروع يمثّل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الأمن الصحي في مصر، وتطوير القدرات التصنيعية الوطنية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والابتكار في مجال الصناعات الطبية والتشخيصية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، والبنية التحتية الصناعية واللوجستية المتطورة، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والدولية.

وقال هاشم أن افتتاح مصنع سبكترام للصناعات التشخيصية يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الشركات المصرية على تطوير وتصنيع منتجات متقدمة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، ويؤكد أن الصناعة المصرية تمتلك المقومات والإمكانات التي تؤهلها لمواكبة التطورات العالمية، وتعزيز تنافسيتها، والمساهمة بفاعلية في تلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي وذلك من خلال التكامل بين وزارات الصناعة والصحة والسكان والاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة الدواء المصرية والقطاع الخاص لتأمين احتياجات مصر من الدواء، مشيرًا إلى أن إنتاج الشركة من الاختبارات التشخيصية السريعة سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، من خلال إحلال المنتج المحلي محل المستورد، بما يوفر ما يقرب من ٣٠ مليون دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد، إلى جانب فتح آفاق واعدة لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الطبية ذات القيمة المضافة.

وخلال الافتتاح، تفقد الوزراء خطوط الإنتاج، واطلعوا على مراحل تصنيع اختبارات التشخيص السريع، واستمع إلى عرض من مسؤولي الشركة حول التكنولوجيا المستخدمة في العملية الإنتاجية، وخطط الشركة المستقبلية للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم التوسع في الأسواق الخارجية.

وتعمل شركة "سبكترام للصناعات التشخيصية" في تصنيع اختبارات التشخيص السريع، والأجهزة المعملية المستخدمة في إجراء التحاليل الطبية، وأنابيب سحب العينات، إلى جانب بعض الأنشطة التخزينية المرتبطة بنشاطها.

وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع ١٦.٥٥ مليون دولار، ويقام على مساحة ١.٩٩٤ مترًا مربعًا، ويوفر ٣٨ فرصة عمل، فيما يمتد ترخيص المشروع حتى عام ٢٠٢٥.

أكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم القطاع الصناعي والتكنولوجي، لا سيما الصناعات الطبية والتشخيصية التي تمس صحة المواطن بشكل مباشر وتدعم توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

"إن ما شهدناه اليوم داخل هذا الصرح الصناعي يعكس مدى التطور الذي وصل إليه القطاع الطبي في مصر. إن اعتماد خطوط الإنتاج على تقنيات عالمية متطورة يثبت قدرة الصناعة الوطنية على تقديم منتجات تشخيصية عالية الدقة".

وأضاف المحافظ: "دقة المراحل الميكانيكية والمعقمة التي يمر بها المنتج لضمان أعلى مستويات الحساسية والجودة، تجعلنا نفخر بهذه الكوادر والخبرات، ونؤكد دعمنا الكامل لكافة الاستثمارات التي تساهم في سد الاحتياجات المحلية والتصدير".