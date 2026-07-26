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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 26 يوليو 2026

أسعار العملات في مصر
أسعار العملات في مصر
علياء فوزى

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، وخلال السطور التالية نرصد حركة شراء وبيع العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 يوليو 2026 وفقا لآخر تحديثات الموقع الالكتروني للبنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر  اليوم الأحد 26 يوليو 2026:

سجلت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 26-7-2026، المستويات التالية:

سعر الدينار الكويتي

* سعر الشراء: 161.73 جنيه.
* سعر البيع: 166.92 جنيه.

سعر الريال السعودي

* سعر الشراء: 13.62 جنيه.
* سعر البيع: 13.68 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي

* سعر الشراء: 13.94 جنيه.
* سعر البيع: 13.98 جنيه.

سعر الريال القطري

* سعر الشراء: 13.01 جنيه.
* سعر البيع: 14.10 جنيه.

سعر الدينار الأردني

* سعر الشراء: 71.48 جنيه.
* سعر البيع: 72.55 جنيه.
 

 أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

وتباينت أسعار العملات الأجنبية اليوم، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 26 يوليو 2026:

سجلت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 26-7-2026، المستويات التالية:

سعر الدولار الأمريكي

* سعر الشراء: 51.27 جنيه.
* سعر البيع: 51.37 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي

* سعر الشراء: 35.71 جنيه.
* سعر البيع: 35.95 جنيه.

سعر الدولار الكندي

* سعر الشراء: 36.32 جنيه.
* سعر البيع: 36.51 جنيه.

سعر اليورو

* سعر الشراء: 58.26 جنيه.
* سعر البيع: 58.56 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني

* سعر الشراء: 68.22 جنيه.
* سعر البيع: 68.56 جنيه.

سعر الفرنك السويسري

* سعر الشراء: 62.63 جنيه.
* سعر البيع: 62.99 جنيه.

سعر الكرونة الدنماركية

* سعر الشراء: 7.79 جنيه.
* سعر البيع: 7.83 جنيه.

سعر الكرونة السويدية

* سعر الشراء: 5.25 جنيه.
* سعر البيع: 5.30 جنيه.

سعر الكرونة النرويجية

* سعر الشراء: 5.32 جنيه.
* سعر البيع: 5.36 جنيه.

سعر اليوان الصيني

* سعر الشراء: 7.56 جنيه.
* سعر البيع: 7.58 جنيه.

سعر 100 ين ياباني

* سعر الشراء: 31.27 جنيه.
* سعر البيع: 31.39 جنيه.
 

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وفي نهاية يونيو الماضي ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بمقدار 1.94 مليار دولار، ليسجل نحو 55.072 مليار دولار، مقابل  53.13 مليار دولار  خلال مايو الماضي.

أسعار العملات العربية أسعار العملات الأجنبية الدرهم الإماراتي سعر الريال السعودى سعر الدولار

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