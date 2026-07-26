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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

الدولار
الدولار
آية الجارحي

 تراجع سعر الدولار في معظم البنوك العاملة في مصر اليوم، الأحد 26 يوليو 20276، مقابل الجنيه. 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في بنك مصر

 سعر الدولار في بنك مصر  51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.  

 

سعر صرف الدولار اليوم 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.

  سعر الدولار في  بنك التنمية الصناعية 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في المصرف المتحد 51.27 جنيه للشراء و51.37 جنيه للبيع. 

 

أسعار الدولار الآن 

سعر الدولار في  البنك التجاري الدولي 51.26 جنيه للشراء و51.36 جنيه للبيع.  

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 51.26 جنيه للشراء و51.36 جنيه للبيع. 

 سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي  51.26 جنيه للشراء و51.36 جنيه للبيع.            

الدولار سعر الدولار سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه بنك مصر البنك الاهلي المصري

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