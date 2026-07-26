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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع البطاطس وتراجع الطماطم.. أسعار الخضروات اليوم في الأسواق

خضروات
خضروات
آية الجارحي

تباينت أسعار الخضراوات اليوم الاحد 26-7-2026، في سوق العبور حيث تراجعت أسعار الطماطم فيما ارتفع سعر البطاطس. 

 سعر الطماطم اليوم

تراوح سعر الطماطم في سوق العبور بين 6 و12 جنيها ليصل الى الاسواق بين 10 و15 جنيها. 

 سعر البطاطس اليوم  

تراوحت أسعار البطاطس بين 14 و18 جنيها  لتصل إلى الاسواق بين 20 و25 جنيها   

سعر البصل اليوم 

تراوح سعر البصل أبيض بين 7 و10 جنيهات في سوق العبور ليتراوح في الاسواق بين 10 و15 جنيهات.

تراوح سعر البصل أحمر بين 5 و 8 جنيهات في سوق العبور لتراوح في الاسواق بين 10 و15 جنيهات.

أسعار الخضراوات 

سعر الكوسة تراوح بين 10 و15 جنيها في سوق العبور ليصل في أسواق التجزئة إلى 15 و20 جنيهات.

سعر الجرز بدون عروش تراوح بين 10 و20 جنيها ليصل إلى اسوق التجزئة بين 15 و25 جنيها . 

سعر الفاصوليا تراوح بين 20 و30 جنيها ليصل إلى اسواق التجزئة بين بين 25 و40 جنيها.

سعر الباذنجان البلدي اليوم تراوح بين 3 و7 جنيهات ليصل إلى التجزئة بين 10 و15 جنيها.      

الخضروات البصل الطماطم البطاطس سعر البصل

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