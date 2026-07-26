سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الأحد

تباين سعر صرف الدولار اليوم الاحد 26-7-2026، في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الأحد 26 يوليو 2026 بمستهل التعاملات، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الاسلامي 51.32 جنيه للشراء و51.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 51.32 جنيه للشراء و51.42 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 51.32 جنيه للشراء و51.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.32 جنيه للشراء و51.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في نكست بنك 51.31 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع.