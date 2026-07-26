هل طلب الأهلي من اتحاد الكرة المشاركة في دوري الأبطال .. الحقيقة كاملة

أكد الناقد الرياضي محمد أبو علي، أن النادي الأهلي لم يكن طرفًا يسعى للتربص بالزمالك في أزمة تراخيص الأندية، مشيرًا إلى أن ما أثير بشأن هذا الملف يرتبط بحق قانوني مشروع، وليس بمحاولة للإضرار بالمنافس.

قال أبو علي، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن الأهلي كان يمتلك حق المطالبة بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا حال فشل الزمالك في استيفاء شروط الحصول على الرخصة الإفريقية، باعتباره صاحب الحق حال حرمان الزمالك، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن النادي لم يتقدم بطلب إلى اتحاد الكرة للمشاركة في البطولة، ولم يتحرك إلا في إطار ما تكفله اللوائح.

أضاف أن الأهلي لم يخرج منتصرًا أو مهزومًا من أزمة التراخيص، معتبرًا أن مشاركة الفريق في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية تمثل في حد ذاتها عقوبة للاعبين بعد النتائج والمستويات التي قدمها الفريق خلال الموسم الماضي، مؤكدًا أن البطولة القارية الثانية لا تتناسب مع مكانة الأهلي وتاريخه الكبير على المستويين الإفريقي والعالمي.

تطرق أبو علي إلى ملف التحكيم، موضحًا أن الأهلي لن يقف ضد عودة عصام عبد الفتاح لرئاسة لجنة الحكام بعد اتخاذ القرار رسميًا، لكنه أشار إلى وجود حالة من الاستياء داخل النادي تجاه هذا القرار.