قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«اليماحي» يُعزي سوريا شعبًا وقيادة في ضحايا حادث طريق دير الزور
الشاعر عمرو حسن يروي موقفًا طريفًا مع عمرو دياب: «بعتله أغنية عمل لي بلوك»
خالد العيسى يُعلن استقالته من رئاسة الأهلي السعودي
نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي
هجوم بالشاحنة في برلين .. قتيـ.ـل و16 مصابًا والشرطة تلغي الاحتفالات
نواب: الوعي الرقمي خط الدفاع الأول لحماية الأسرة المصرية من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي
هل طلب الأهلي من اتحاد الكرة المشاركة في دوري الأبطال .. الحقيقة كاملة
ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها
صدام بين حسين لبيب وجون إدوارد .. أمير هشام يكشف تفاصيل أزمة شركة الكرة داخل الزمالك
الجيش الأمريكي يعيد توجيه 12 سفينة بهرمز.. ووعيد من الحرس الثوري
الزمالك يتخذ إجراءات قانونية ضد صانع محتوى أهلاوى بسبب الإساءة للنادي
خلال افتتاح «أغصان الزيتون».. البابا تواضروس يدعو لاستثمار أوقات الفراغ ويؤكد: بناء الإنسان أهم من تشييد المباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل طلب الأهلي من اتحاد الكرة المشاركة في دوري الأبطال .. الحقيقة كاملة

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد الناقد الرياضي محمد أبو علي، أن النادي الأهلي لم يكن طرفًا يسعى للتربص بالزمالك في أزمة تراخيص الأندية، مشيرًا إلى أن ما أثير بشأن هذا الملف يرتبط بحق قانوني مشروع، وليس بمحاولة للإضرار بالمنافس.

قال أبو علي، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن الأهلي كان يمتلك حق المطالبة بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا حال فشل الزمالك في استيفاء شروط الحصول على الرخصة الإفريقية، باعتباره صاحب الحق حال حرمان الزمالك، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن النادي لم يتقدم بطلب إلى اتحاد الكرة للمشاركة في البطولة، ولم يتحرك إلا في إطار ما تكفله اللوائح.

أضاف أن الأهلي لم يخرج منتصرًا أو مهزومًا من أزمة التراخيص، معتبرًا أن مشاركة الفريق في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية تمثل في حد ذاتها عقوبة للاعبين بعد النتائج والمستويات التي قدمها الفريق خلال الموسم الماضي، مؤكدًا أن البطولة القارية الثانية لا تتناسب مع مكانة الأهلي وتاريخه الكبير على المستويين الإفريقي والعالمي.

تطرق أبو علي إلى ملف التحكيم، موضحًا أن الأهلي لن يقف ضد عودة عصام عبد الفتاح لرئاسة لجنة الحكام بعد اتخاذ القرار رسميًا، لكنه أشار إلى وجود حالة من الاستياء داخل النادي تجاه هذا القرار.

الأهلي أخبار الاهلي أخبار الرياضة دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط رسمي الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الشريف للنتائج

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم في لحظة هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

ترشيحاتنا

الفنان أحمد داش

أحمد داش يحتفل بعقد قران شقيقه شريف في أجواء عائلية .. ورسائل تهنئة واسعة من الجمهور | صور

الفنان أحمد عبد العزيز

رغم منعه من الكلام .. أحمد عبد العزيز يكشف تفاصيل عملية الأحبال الصوتية

ليلي علوي

ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في شوارع روما خلال الساعة الذهبية

بالصور

إطلالة شبابية .. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهور مبهر

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فى دورته الـ 19.. تكريم نجوم الفن فى افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري | صور

محمد رياض
محمد رياض
محمد رياض

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدّم واجب العزاء لأسرة أحد العاملين بمكتبه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

كلاب

تغطية خاصة| غير متوقعة .. الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

ارشيفية

تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد