الجيش الأمريكي يعيد توجيه 12 سفينة بهرمز.. ووعيد من الحرس الثوري

قال الجيش الأمريكي إنه ‫اعترض ناقلة ترفع علم موزمبيق في خليج عمان‬.

وذكر أنه ‫نفذ عملية للتحقق على متن ناقلة ترفع علم جزر القمر في بحر العرب‬.

وأفاد‫ بإعادة توجيه 12 سفينة كانت تحاول كسر الحصار الإيراني.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: عطلنا حركة سفينتين لم تمتثلا للأوامر وصعدنا على متن سفينتين لضمان الامتثال التام.

يأتي ذلك، فيما قال الحرس الثوري الإيراني أن مذكرة التفاهم تؤكد أن حركة الملاحة في هرمز تكون وفق الترتيبات التي تعلنها إيران، و أمريكا انتهكت مذكرة التفاهم وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز، ونحن لا نعتبر المواجهات الحالية حربا شاملة وإنما هي رد على العدوان الأمريكي.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن أي دولة سواء كانت بريطانيا أو غيرها ستكون هدفاً مشروعاً لنا إذا دعمت أمريكا في الحرب.

وخلال ذلك، زعم «ترامب» لقناة إل سي آي الفرنسية: سنستأنف الحرب الواسعة ضد إيران إذا لم نحصل على 100% مما نريد.