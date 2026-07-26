أيقونة التسارع.. فيراري F80 الخارقة بقوة 1200 حصان

بدأت فيراري مسيرتها عام 1947، ومنذ ذلك الوقت قدمت الشركة الإيطالية عددًا كبيرًا من السيارات الرياضية الخارقة التي رسخت مكانتها بين أبرز العلامات المتخصصة في هذا القطاع.

وتعد فيراري F80 واحدة من أبرز السيارات التي انضمت إلى هذه المسيرة، إذ تعتمد على منظومة هجينة متطورة وتقدم مستويات مرتفعة من الأداء، وتقنيات مستوحاة من عالم سباقات السيارات.

فيراري F80

فيراري F80 ومنظومة هجينة للأداء

تعتمد فيراري F80 على منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي، ويأتي المحرك الرئيسي العامل بالبنزين بسعة 3.0 لتر ويتكون من 6 أسطوانات بتصميم V6، بينما يعمل إلى جانبه محرك كهربائي بقوة 300 حصان، ليشكل النظام الهجين معًا قوة إجمالية تبلغ 1200 حصان.

ويرتبط هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من ثماني سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات يساهم في نقل القوة بكفاءة إلى الطريق، ويولد محرك البنزين 900 حصان، بينما ينتج المحرك الكهربائي عزم دوران يبلغ 166 نيوتن متر، وتعتمد السيارة على خزان وقود بسعة 63.5 لتر.

فيراري F80

أرقام تسارع فيراري F80

تعكس المواصفات الميكانيكية لفيراري F80 قدراتها الكبيرة على الطريق، إذ تستطيع الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.15 ثانية فقط، وهو رقم يضعها ضمن أسرع السيارات الإنتاجية في العالم.

كما تبلغ سرعتها القصوى 350 كيلومترًا في الساعة، مستفيدة من القوة الإجمالية التي تصل إلى 1200 حصان، إلى جانب نظام الدفع الكلي وناقل الحركة ثنائي القابض.

فيراري F80

تصميم فيراري F80

جاءت فيراري F80 بتصميم يركز على تعزيز الأداء الديناميكي الهوائي، مع أبعاد تمنحها حضورًا رياضيًا واضحًا، ويبلغ طول السيارة 4,840 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,060 مم، في حين يبلغ ارتفاعها 1,138 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,665 مم.

فيراري F80

ويبلغ الوزن الفارغ 1,525 كجم، كما زودت السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، بالإضافة إلى إضاءة نهارية من التقنية نفسها، بينما تأتي مزودة بجنوط رياضية قياس 20 بوصة في الأمام و21 بوصة في الخلف، بما يتناسب مع طبيعة السيارة وقدراتها العالية.