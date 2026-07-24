5 سيارات أوتوماتيك الأولى بأرخص سعر.. سوق المستعمل

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وسط التنوع السعري المطروح في سوق المستعمل، والذي يحدد من ناحية الموديل والحالة العامة للسيارة.

ونصح دومًا الراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة بأهمية اجراء الفحص الفني الشامل، سواء كان ميكانيكًا أو هيكليًا، إلى جانب متابعة متوسط أسعار السيارة التي تريد شرائها.

اسبرانزا A516

اسبرانزا A516

ظهرت السيارة اسبرانزا A516 في سوق السيارات المستعملة بناقل سرعات معدل بقدرات أوتوماتيكية الأداء، مع محرك 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات، وبقدرات الدفع الأمامي للعجلات، بسعر يبدأ من 240 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا

هيونداي فيرنا

تقدم السيارة هيونداي فيرنا موديل 2010 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 106 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، و141 نيوتن متر عند 3000 دورة في الدقيقة، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، تبدأ اسعار السيارة من 300 ألف جنيه.

ميتسوبيشي لانسر

ميتسوبيشي لانسر

زودت ميتسوبيشي لانسر 2008 بمحرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي، 4 سلندر، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 105 أحصنة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وظهرت السيارة بسعر يبدأ من 320 ألف جنيه.

كيا سيراتو

كيا سيراتو

تعتمد السيارة كيا سيراتو 2010 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ 124 حصانا، و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ناقل سرعات اوتوماتيكي 6 غيار، وتبدأ أسعار السيارة من 480 ألف جنيه.

رينو ميجان

رينو ميجان

تأتي السيارة رينو ميجان 2006 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصان و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، تبدأ أسعار السيارة من 260 ألف جنيه.