أورا 5 GT وsport تواصل خطف الأنظار عالميًا .. فكم يبلغ سعرهم؟

تواصل مجموعة جريت وول موتورز الصينية تعزيز حضورها في قطاع السيارات الكهربائية من خلال علامتها أورا، التي انطلقت لتقديم طرازات تعتمد على الطاقة الكهربائية مع التركيز على التصميم العصري والتقنيات الحديثة.

واستطاعت سيارات أورا خلال السنوات الماضية أن تحجز لنفسها مكانًا في عدد من الأسواق العالمية، مستفيدة من التنوع في الفئات التي تقدمها، وفي أحدث خطواتها، كشفت العلامة عن صور تشويقية للإصدارين GT وSport من أورا 5 لتعزز من تواجدها في هذه الفئة.

أورا 5 GT وsport

أورا نسخة Sport الجديدة

حملت أورا 5 Sport مجموعة من اللمسات التي تميزها عن النسخة القياسية، حيث اعتمدت الشركة على عناصر تصميم تستهدف إبراز الطابع الرياضي للسيارة، ومن أبرز هذه التعديلات ملاقط المكابح المطلية باللون الأحمر، إلى جانب جنوط أكبر حجمًا بتصميم مروحي يجمع بين اللونين الفضي والأسود.

كما جاءت النسخة بطلاء ثنائي اللون يعتمد على سقف أبيض مع لون مختلف للهيكل الخارجي، بينما استمرت السيارة في استخدام مصابيح LED، إضافة إلى مرايا جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف مدمجة، وظهرت كذلك وحدة رادار مثبتة أعلى مقدمة السقف، في إشارة إلى دعم السيارة بأنظمة مساعدة قيادة متطورة تعتمد على تقنيات الرصد والاستشعار.

أورا 5

إصدار GT من أورا

حصلت أورا 5 GT على مجموعة مختلفة من التعديلات التي عززت الطابع الرياضي مقارنة ببقية الفئات، واعتمدت السيارة على جنوط جديدة بتصميم أكثر حدة، مع تفاصيل خارجية تهدف إلى منحها مظهرًا هجوميًا يتناسب مع اسم الفئة.

كما زودت السيارة بجناح خلفي رياضي يساعد على تحسين الانسيابية الهوائية، إلى جانب سقف مطلي باللون الأسود، في حين ظهر الهيكل الخارجي باللون الأصفر.

محركات سيارات أورا النسخة الحالية

قدمت سيارات أورا 5 الحالية بمنظومة الكهربائية بمحرك أمامي يولد قوة 201 حصان، مع بطاريتين من نوع LFP بسعة 45.3 و58.3 كيلوواط ساعة، وتتيح البطارية الأولى مدى قيادة يصل إلى 480 كيلومترًا، بينما ترتفع المسافة إلى 580 كيلومترًا مع البطارية الأكبر.

أورا 5 GT

وتوفر الشركة نسخة تعمل بمحرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 181 حصانًا، مزود بشاحن تيربو، ويرتبط بناقل حركة مزدوج القابض من سبع سرعات، وتستطيع هذه الفئة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8.9 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 190 كيلومترًا في الساعة.

النسخة الهجينة والأداء الفني

تتوفر أورا 5 أيضًا بمنظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 154 حصانًا ومحرك كهربائي أمامي بقوة 188 حصانًا، مع ناقل حركة هجين مخصص من سرعتين، وتبلغ القوة الإجمالية لهذه المنظومة 223 حصانًا.

وتحتاج النسخة الهجينة إلى 7.7 ثانية للتسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 185 كيلومترًا في الساعة، مع معدل استهلاك وقود يبلغ 4.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

السعر العالمي لسيارة أورا 5

يبدأ سعر أورا 5 في السوق الصينية حاليًا من 69,800 يوان، وهو ما يعادل نحو 10,200 دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تختلف أسعار نسختي GT وSport عند طرحهما عالميًا.