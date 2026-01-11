نيسان أورا نيسمو RS تخطف الأنظار بتصميم عصري.. صور

نجحت نيسان اليابانية في جذب الأنظار خلال مشاركتها في معرض طوكيو للسيارات 2026، بعدما كشفت عن النسخة الاختبارية أورا نيسمو RS، التي جاءت لتؤكد استمرار العلامة في تطوير سيارات مدمجة بروح رياضية واضحة، حيث ظهرت السيارة بملامح تصميمية حديثة تعكس فلسفة نيسان الجديدة، مع تركيز واضح على إبراز هوية نيسمو المعروفة بالأداء والطابع الشبابي.

تقنية e-Power بنظام دفع رباعي ذكي

تعتمد نيسان أورا نيسمو RS على منظومة e-Power الهجينة، والتي تختلف في فلسفتها عن الأنظمة الهجينة التقليدية، إذ يعمل محرك البنزين بسعة 1.5 لتر كمولد للطاقة الكهربائية فقط، ويتولى محركان كهربائيان مهمة الدفع، أحدهما في المحور الأمامي والآخر في الخلفي.

نيسان أورا نيسمو RS

ويولد محرك البنزين ثلاثي الأسطوانات قوة تبلغ 142 حصانًا، تُستخدم لتغذية النظام الكهربائي بالطاقة، وفي المقابل، يقدم المحرك الكهربائي الأمامي قوة تصل إلى 201 حصان مع عزم دوران يبلغ 330 نيوتن متر، بينما يضيف المحرك الخلفي قوة قدرها 134 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 195 نيوتن متر.

تصميم خارجي أكثر شراسة في نسخة RS

تميّزت نسخة نيسمو RS بحزمة تصميمية تعزز الطابع الرياضي للسيارة بشكل واضح، حيث حصلت على هيكل أعرض يمنحها حضورًا أقوى على الطريق، كما زُودت بجناح خلفي كبير يعزز الانسيابية والثبات، إلى جانب عجلات نيسمو قياس 18 بوصة، مدعومة بنظام مكابح أكبر حجمًا لتحسين الأداء عند القيادة الديناميكية، ورغم هذه الإضافات، حافظت السيارة على شكل الهاتشباك العصري الذي يميز أورا.

وجاءت السيارة بشبكة أمامية باللون الأسود اللامع تتخللها فتحات هوائية تعزز من المظهر الشرس، كما أضافت نيسان لمسات باللون الأحمر على الدعامات الجانبية والأمامية، وهي تفاصيل ارتبطت تقليديًا بنسخ نيسمو، وتساهم في إبراز الطابع الرياضي من مختلف الزوايا، ويبلغ الوزن الإجمالي للسيارة قرابة 1,490 كيلوجرامًا، ما يعكس توازنًا بين التجهيزات والأداء.