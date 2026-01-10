سعر ومواصفات جيلي مونجارو 2026 في السعودية

تواصل شركة جيلي الصينية تعزيز حضورها داخل السوق السعودي، حيث تقدم باقة من الطرازات المتنوعة، ومنها النسخة مونجارو 2026 فيس ليفت، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية.

أداء ومحرك جيلي مونجارو 2026

تعتمد جيلي مونجارو 2026 على محرك بنزين تيربو مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 238 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر.

جيلي مونجارو 2026

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، مع نظام دفع رباعي، كما تسجل السيارة معدل استهلاك وقود تبلغ 12.8 كيلومتر لكل لتر، مع سرعة قصوى تصل إلى 215 كيلومتر في الساعة.

أبعاد جيلي مونجارو 2026

تأتي مونجارو بطول يبلغ 4,770 مم، وعرض 1,895 مم، وارتفاع 1,689 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,845 مم.

جيلي مونجارو 2026

تجهيزات جيلي مونجارو 2026

زودت السيارة بست وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام منع انغلاق المكابح، إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح والتحكم في الجر. كما تشمل التجهيزات مثبت سرعة متكيف، ومساعدات صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، ونظام قيادة ذكي من المستوى الثاني، مع تقنيات لرصد النقاط العمياء والتحذير من التصادم الخلفي وتنبيه حركة المرور الخلفية، إضافة إلى كاميرا رؤية شاملة بزاوية 540 درجة وحساسات ركن أمامية وخلفية.

جيلي مونجارو 2026

وتقدم المقصورة الداخلية نظامًا صوتيًا فاخرًا من Infinity مع 12 سماعة، وثلاث شاشات ذكية بقياس 12.3 بوصة، كما توفر السيارة تحكمًا صوتيًا لأربع مناطق، ودعم آبل كاربلاي اللاسلكي، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات خلفية، إضافة إلى شاحن لاسلكي، وتشمل التجهيزات تعديلًا كهربائيًا للمقاعد الأمامية بـ12 وضعية، مع التبريد والتدليك، وذاكرة لمقعد السائق، وسقف بانورامي يعزز الإحساس بالرحابة.

جيلي مونجارو 2026

سعر جيلي مونجارو 2026 فيس ليفت في السوق السعودي

تُطرح جيلي مونجارو 2026 فيس ليفت في السوق السعودي بسعر يبدأ من 126,385 ريال سعودي.