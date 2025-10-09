قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عربية النواب: الدبلوماسية المصرية تفرض كلمتها وتوقف نزيف الدم في غزة
مجلس الشباب المصري: وقف الحرب بغزة يثبت ثقل وقوة مصر في المنطقة
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها بتهمة الإرهاب
رئيس رومانيا يشيد بجهود مصر والوسطاء في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار
الصور الأولى لحـ ـريق مستشفى خاص بالإسكندرية | فيديو
مجلس حكماء المسلمين: اتفاق وقف إطلاق النار ينهي مأساة الأبرياء بغزة
مصر العربي الاشتراكي: نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية
أردوغان يشكر مصر: تركيا ستشارك في جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو
مقرر بالحوار الوطني: نجاح مفاوضات وقف حرب غزة يؤكد دور مصر الإقليمي
المصريين الأحرار يُشيد بـ سلام شرم الشيخ: نصر لحكمة ودبلوماسية الرئيس السيسي
تحيا مصر.. أنغام تشيد بالجهود المصرية لوقف حرب غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر داسيا سبرينج 2026 في السعودية

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية
داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية
إبراهيم القادري

أعلنت شركة رينو عن طرازها الجديد داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي سبرينج لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية، وتظهر سبرينج بـ لمسات عصرية وأنيقة .

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

محرك داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

تنتج سيارة داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية قوة 100 حصان، ويمكنها التسارع من سرعة 80 كم/ساعة حتي 120 كم/ساعة في مدة 10.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية رينو LFP (Lithium Iron Phosphate) سعه 24.3 كيلوواط /ساعة .

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

تقوم سيارة داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية بقطع مسافة 230 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ويمكن شحن البطارية من 20% إلى 80% خلال 29 دقيقة فقط .

مواصفات داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

تمتلك سيارة داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية العديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي أكثر انسيابية لتقليل مقاومة الهواء، وبها جنوط مقاس 14 بوصه، وإضافات صغيرة دقيقة في الأجنحة والصدادات، وبها إضاءة أمامية LED بتصميم حاد مستوحى من لغة داسيا الجديدة، وبها مصابيح بتصميم هندسي أكثر جرأة، يمنح السيارة طابع شبابي .

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

بالاضافة إلي ان سيارة داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية بها، شاشة وسطية جديدة للنظام الترفيهي تعمل باللمس مقاس 10 بوصه تدعم اندرويد اوتو و ابل كار بلاي لاسلكيًا، وبها عدادات رقمية أمام السائق مقاس 7 بوصه، والمقاعد أعيد تصميمها لتوفير دعم أفضل للظهر في الرحلات الطويلة، وتم تحسين العزل الصوتي بشكل ملحوظ لتقليل ضجيج الطريق .

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

ويوجد بـ داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية، نظام التعليق وتزويد السيارة بقضيب مقاومة للانقلاب لتحسين الثبات في المنعطفات، وبها مكابح جديدة تمنح تحكم أفضل في السرعات العالية، وبها نظام مكابح مانع للانغلاق (ABS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ومساعد الصعود على المرتفعات، بالإضافة إلى حساسات وكاميرا خلفية للمساعدة في الركن.

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

كما زودت داسيا سيارتها الجديدة بتقنيات ذكية لتقليل استهلاك الطاقة، منها، نظام استرجاع الطاقة عند الكبح Regenerative Braking، ووضعية قيادة Eco التي تزيد المدى بنسبة تصل إلى 10%.

سعر داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

الفئة الأولي من سيارة داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية تباع بسعر 44 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية تباع بسعر 71 ألف ريال سعودي .

شركة رينو داسيا سبرينج موديل 2026 سبرينج موديل 2026 الكهربائية السيارات الهاتشباك الرياضية محرك داسيا سبرينج موديل 2026 مواصفات داسيا سبرينج موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

منتخب مصر

حسام حسن يعلق على تألق محمد صلاح: يستاهل كل خير

منتخب مصر

حلقت دقني.. ميدو يحتفل بتأهل منتخب مصر بعد التأهل للمونديال

ترشيحاتنا

قديم .. الداخلية تكشف حقيقة فيديو إشعال إسطوانة بوتاجاز داخل محطة وقود بدمياط

قديم .. الداخلية تكشف حقيقة فيديو إشعال إسطوانة بوتاجاز داخل محطة وقود بدمياط

إحالة البلوجر سوزي الأردنية في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء

إحالة البلوجر سوزي الأردنية للمحاكمة.. نشرت فيديوهات خادشة للحياء

تمتد لبعد انتهاء عملية الاقتراع.. تعرف على مهام لجان متابعة سير انتخابات مجلس النواب

حتى بعد الاقتراع.. تعرف على مهام لجان متابعة سير انتخابات مجلس النواب

بالصور

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذيرات من أطباء العيون.. 4 عادات شائعة قد تدمر بصرك وتسبب العمى

عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا
عادات تدمر البصر تدريجيا

احذروا.. صبغ الشعر المتكرر كاد أن يتلف كلية شابة صينية

صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية
صبغ الشعر المتكرر يتلف كلية شابة صينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد