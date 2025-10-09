سعر داسيا سبرينج 2026 في السعودية

أعلنت شركة رينو عن طرازها الجديد داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي سبرينج لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية، وتظهر سبرينج بـ لمسات عصرية وأنيقة .

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

محرك داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

تنتج سيارة داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية قوة 100 حصان، ويمكنها التسارع من سرعة 80 كم/ساعة حتي 120 كم/ساعة في مدة 10.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية رينو LFP (Lithium Iron Phosphate) سعه 24.3 كيلوواط /ساعة .

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

تقوم سيارة داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية بقطع مسافة 230 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ويمكن شحن البطارية من 20% إلى 80% خلال 29 دقيقة فقط .

مواصفات داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

تمتلك سيارة داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية العديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي أكثر انسيابية لتقليل مقاومة الهواء، وبها جنوط مقاس 14 بوصه، وإضافات صغيرة دقيقة في الأجنحة والصدادات، وبها إضاءة أمامية LED بتصميم حاد مستوحى من لغة داسيا الجديدة، وبها مصابيح بتصميم هندسي أكثر جرأة، يمنح السيارة طابع شبابي .

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

بالاضافة إلي ان سيارة داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية بها، شاشة وسطية جديدة للنظام الترفيهي تعمل باللمس مقاس 10 بوصه تدعم اندرويد اوتو و ابل كار بلاي لاسلكيًا، وبها عدادات رقمية أمام السائق مقاس 7 بوصه، والمقاعد أعيد تصميمها لتوفير دعم أفضل للظهر في الرحلات الطويلة، وتم تحسين العزل الصوتي بشكل ملحوظ لتقليل ضجيج الطريق .

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

ويوجد بـ داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية، نظام التعليق وتزويد السيارة بقضيب مقاومة للانقلاب لتحسين الثبات في المنعطفات، وبها مكابح جديدة تمنح تحكم أفضل في السرعات العالية، وبها نظام مكابح مانع للانغلاق (ABS)، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ومساعد الصعود على المرتفعات، بالإضافة إلى حساسات وكاميرا خلفية للمساعدة في الركن.

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

كما زودت داسيا سيارتها الجديدة بتقنيات ذكية لتقليل استهلاك الطاقة، منها، نظام استرجاع الطاقة عند الكبح Regenerative Braking، ووضعية قيادة Eco التي تزيد المدى بنسبة تصل إلى 10%.

سعر داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

الفئة الأولي من سيارة داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية تباع بسعر 44 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية تباع بسعر 71 ألف ريال سعودي .