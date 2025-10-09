قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟
مسئول أمريكي: الحرب في قطاع غزة انتهت فعليًا
على طريقة السادات.. نتنياهو يدعو ترامب لخطاب في الكنيست الإسرائيلي
أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال
خطأ شائع في العقيقة يضيع ثوابها.. اعرف ضوابطها وشروطها
سفير باكستان بالقاهرة: نسعى لتعميق الشراكة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين
بعد اتفاق وقف حرب غزة.. مصدر إسرائيلي يكشف موعد إطلاق حماس للرهائن
طالبت ترامب بضمانات.. حماس تشكر مصر وقطر وتركيا بعد اتفاق وقف حرب غزة
أول إنجاز ملموس بخطة ترامب.. إسرائيل تسحب قواتها وحماس تفرج عن جميع الأسرى
رغم إعلان ترامب عن اتفاق سلام.. انفـجار عنـيف يهز قطاع غـزة
نتنياهو: الحكومة تجتمع للموافقة على اتفاق السلام وإعادة الرهائن
نتنياهو: يومٌ عظيمٌ لإسرائيل.. تعزيز السلام مع جيراننا وتحرير رهائننا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه .. سيتروين C4X إم كيا سبورتاج 2026

سيتروين C4X إم كيا سبورتاج 2026
سيتروين C4X إم كيا سبورتاج 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الإصدارات ؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيتروين C4X و كيا سبورتاج موديل  2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

تأتى سيارة سيتروين C4X موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4600 مم، وعرض 1834 مم، وارتفاع 1525 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

محرك سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

تستمد سيارة سيتروين C4X موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 44 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

سعر سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع بسعر مليون و 289 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع بسعر مليون و 449 ألف جنيه .

أبعاد كيا سبورتاج موديل 2026

كيا سبورتاج موديل 2026

تتوافر سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4515 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1650 مم .

محرك كيا سبورتاج موديل 2026

كيا سبورتاج موديل 2026

تنتج سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 قوة 180 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 165 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا سبورتاج موديل 2026

كيا سبورتاج موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 249 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 كيا سبورتاج موديل 2026 الـ SUV الرياضية سيتروين C4X موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد سقوط الامطار

أجواء خريفية باردة.. موعد وأماكن سقوط الأمطار خلال ساعات

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 .. تفاصيل انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وطريقة ضبط الساعة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي بمصر 2025 وطريقة ضبط الساعة

المتهمان

ملابس حداد.. تفاصيل مثيرة في محاكمة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

المرشح ضحية الاعتداء بالغربية

قطّعوا له هدومه | أحمد عبدربه: تعرّضت للضرب أمام محكمة طنطا لمنعي من الحصول على رقم 1 بالكشف

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

مصدر من البترول : لا صحة لما يتداول عن زيادة أسعار البنزين والسولار

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

ذهب

سعر جرامات الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

جوجل

جوجل توسع نطاق خدمات Google AI Plus لتشمل 36 سوقا جديدة

فيسبوك

تحديث ثوري من ميتا.. فيسبوك يعيد صياغة تجربة Reels كليا

ماجى دويدار

شركة إنابل لخدمات التعهيد تعين ماجي دويدار رئيساً تنفيذياً لدفع خطط النمو والتوسع العالمي

بالصور

درة تخطف الأنظار بإطلالات ملفتة في رحلتها بفرنسا

درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا
درة تخطف الانظار بإطلالات ملفتة فى رحلتها بفرنسا

تارا عماد تخطف الأنظار بالأبيض فى أسبوع الموضة بباريس

تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس
تارا عماد تخطف الانظار بالابيض فى اسبوع الموضة بباريس

أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي

اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى
اميرة فتحى تخطف الانظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى

تسلا تطلق نسخ اقتصادية جديدة من Model 3 وModel Y بأسعار مخفضة لتعزيز مبيعتها

 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه مبطلعش إلا الأول

إلهام شاهين

كان عندي 17 سنة.. إلهام شاهين تستعرض ذكرياتها بأكاديمية الفنون

محاولة اغتيال رئيس الإكوادور

محاولة اغتيال الرئيس نوبوا خلال تظاهرات المُحتجين في الإكوادور |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد