تختار إيه .. سيتروين C4X إم كيا سبورتاج 2026

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الإصدارات ؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيتروين C4X و كيا سبورتاج موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

تأتى سيارة سيتروين C4X موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4600 مم، وعرض 1834 مم، وارتفاع 1525 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

محرك سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

تستمد سيارة سيتروين C4X موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 44 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

سعر سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع بسعر مليون و 289 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4X موديل 2026 تباع بسعر مليون و 449 ألف جنيه .

أبعاد كيا سبورتاج موديل 2026

كيا سبورتاج موديل 2026

تتوافر سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4515 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1650 مم .

محرك كيا سبورتاج موديل 2026

كيا سبورتاج موديل 2026

تنتج سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 قوة 180 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 165 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا سبورتاج موديل 2026

كيا سبورتاج موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع بسعر 2 مليون و 249 ألف جنيه .