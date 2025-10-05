لمهام التنقل.. ماذا يقدم باص ماكسوس V80 الجديد؟

تواصل ماكسوس الصينية من تعزيز تواجدها في السوق السعودي، عبر مركبة V80، والتي تعد أحد الخيارات المقدمة في مجال النقل والخدمات، وتأتي السيارة بتصميم عملي مع باقة من التجهيزات، التي تشمل وسائل الرفاهية والتحكم.

تصميم وأبعاد باص ماكسوس V80

تأتي السيارة V80 بفئتين مختلفتين الأولى بقاعدة عجلات طويلة يبلغ طولها 5,700 مم، والثانية أقصر قليلاً بطول 4,950 مم، ويبلغ العرض 1,998 مم، فيما يصل الارتفاع إلى 2,345 مم، مع قاعدة عجلات تمتد حتى 3,850 مم.

ماكسوس V80

تقدم السيارة مساحات داخلية رحبة تتسع إلى 12 أو 16 مقعدًا حسب الفئة، أما الوزن الفارغ للسيارة فيبلغ 2,314 كجم، بينما تعتمد على مصابيح هالوجين أمامية وخلفية، إلى جانب جنوط ألومنيوم مقاس 16 بوصة، مرايات جانبية يدوية، فرش المقاعد من القماش، مع إمكانية تعديل مقعد السائق والراكب الأمامي يدويًا لزيادة الراحة أثناء القيادة.

ماكسوس V80

الأداء الفني لـ باص ماكسوس V80

تُقدَّم V80 بخيارين من أنظمة الدفع، الأول يعتمد على ناقل حركة يدوي من 6 سرعات، والآخر أوتوماتيكي الأداء، مع محرك ديزل تيربو سعة 2.5 لتر، يولد قوة 134 حصانًا، وعزم دوران 330 نيوتن/متر، بمعدل استهلاك وقود يبلغ 12 كم/لتر.

ماكسوس V80

تجيزات باص ماكسوس V80

تم تزويد V80 بنظام صوتي ترفيهي، إضاءة داخلية، شاشة تعمل باللمس، وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، إلى جانب مجموعة أنظمة إلكترونية متقدمة تشمل نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع قوى الكبح إلكترونيًا EBD، إضافة إلى نظام التحكم في الجر TCS.