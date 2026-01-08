قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أبرد أيام السنة.. مصر تستقبل شهر طوبة غدا مع سقوط الأمطار

الامطار
الامطار
محمد شحتة

تستعد محافظات مصر غدا الجمعة، لاستقبال أول أيام شهر طوبة الذي يمثل بداية ذروة فصل الشتاء وأبرد موجاته هذا العام، وتشير التوقعات إلى أن بداية شهر طوبة تتزامن مع تدفق كتل هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم أعلى من المعدل الطبيعي وأن فترات الليل تشهد انخفاض في درجات الحرارة مع بدء تأثير منخفض جوي سريع على السواحل الشمالية الغربية يصاحبه سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة قد تكون غزيرة على بعض المناطق.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدا الجمعة تنخفض درجات الحرارة بمعدل 7 درجات، والعظمى في القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 18 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة "دي ام سي"، أن حالة الطقس غدا الجمعة تشهد برودة في الجو خلال فترة النهار بخلاف اليوم الذي كان دافئ.

وحذرت منار غانم، من سرعة الرياح غدا الجمعة حيث تنشط حركة الرياح ما بين 40 إلى 60 كيلو متر في بعض المحافظات تزيد في المحافظات الساحلية.

وأوضحت أن الشبورة المائية غدا الجمعة لن تكون مؤثرة بشكل كبير ولكن تزيد كثافات الشبورة صباح يوم السبت خاصة بعد تساقط الأمطار المتوقعة غدا الجمعة.

وذكرت منار غانم، أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا الجمعة سقوط أمطار على محافظات شمال البلاد في الإسكندرية وشمال الوجه البحري ومناطق من شمال سيناء والقاهرة الكبرى، قائلة "ممكن نصحي من النوم بكره نلاقي أمطار في القاهرة".

وأضافت أن حالة الطقس بشكل عام تكون غير مستقرة لمدة 24 ساعة تبدأ من صباح غدا الجمعة.

الأمطار حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة شهر طوبة الشتاء

