ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

تعد البطاطا الحلوة المشوية وجبة خفيفة تمدك بالطاقة، وتعزز مناعتك وصحة قلبك وشرايينك، إذ تعتبر مصدرًا غنيًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية، بالإضافة إلى الألياف.

تُعد البطاطا الحلوة ، سواء كانت مخبوزة أو مهروسة، طبقًا يضيف لونًا مميزًا إلى أي وجبة، ويشير لونها البرتقالي المائل إلى الأصفر إلى احتوائها على نسبة عالية من مضادات الاكسدة المعروفة باسم الكاروتينات.

ومن أكثر هذه المركبات دراسة البيتا كاروتين، وهو مادة يمكن للجسم تحويلها إلى فيتامين أ، كما يساعد الخلايا على التعامل مع الضغوط والتلف اليومي الذي قد تتعرض له.

تُعد البطاطا الحلوة أيضًا مصدرًا جيدًا لـ البوتاسيوم وفيتامين A، كما تحتوي على بعض فيتامينات B، وكغيرها من العديد من الخضروات، فهي مصدر جيد للألياف الغذائية، إضافة إلى أنها منخفضة نسبيًا فيالسعرات الحرارية؛ إذ يحتوي نصف حبة بطاطا حلوة كبيرة على نحو 81 سعرًا حراريًا فقط.

