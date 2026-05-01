الداخلية تكشف كواليس منشور ساخر من خدمات الأدلة الجنائية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تهكم صاحب الحساب على إحدى الخدمات الإلكترونية التى أطلقتها الدولة عبر بوابة مصر الرقمية ، مُدعياً عدم تمكنه من الحصول على إحدى الخدمات المُقدمة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية، مما يُشير إلى عدم جدوى درج تلك الخدمة بالبوابة.

بالفحص تبين أن القائم على النشر ( متواجد خارج البلاد حالياً) وأنه تقدم بطلب إستخراج صحيفة الحالة الجنائية بتاريخ 23/4/2026، وهو ما تعذر معه إتمام الخدمة، حيث أن من شروط منح الخدمة التواجد داخل البلاد كما هو مدون على بوابة مصر الرقمية.





