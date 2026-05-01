استعدادات ضخمة لإخراج ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك بأفضل صورة ممكنة
مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز
زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
الأزهر: إتقان العمل في الإسلام ثمرة حقيقية للإيمان وأساس نهضة الأوطان
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
هواتف محمولة وتحويلات.. القبض على شقيقتين نصبا على مواطنين
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
وداع الأساطير.. محمد صلاح يتصدر قائمة الراحلين عن إنجلترا
أجسام مجهولة.. تحذير عاجل من وزارة الداخلية القطرية رغم الهدنة مع إيران
وداع أسطوري يقترب.. آرني سلوت يفجر مفاجأة بشأن محمد صلاح
برلماني: قرارات الرئيس بشأن العمال رسالة تقدير ودعم غير مسبوق
نفسنا نفرح.. الدردير يوجه رسالة لـ مشجعي الزمالك قبل القمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

محمد غالي

يبحث العمال عن كيفية حصول علي منحة العمالة غير المنتظمة 2026، تزامنا موعد صرفها، حيث تعد من أبرز برامج الدعم التي تقدمها الدولة للفئات التي لا تمتلك دخلا ثابتا

وتأتي هذه المنحة في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن العمالة اليومية والموسمية، عبر تقديم مساعدات مالية دورية في مناسبات مختلفة على مدار العام، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية ويدعم الفئات الأكثر احتياجا.

يبدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد العمال اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 1 مايو، تزامنا مع الاحتفال بهذه المناسبة، التي تحرص الدولة خلالها على تقديم الدعم لهذه الفئة تقديرا لدورها الحيوي في مختلف القطاعات، ضمن خطة مستمرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

قيمة المنحة وآلية الصرف

تبلغ قيمة المنحة نحو 1500 جنيه لكل مستفيد، ويتم صرفها من خلال مكاتب البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تعقيدات، مع مراعاة التيسير على المستحقين في مختلف المحافظات.

شروط الاستحقاق
 

حددت الجهات المعنية مجموعة من الضوابط للحصول على المنحة، تشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلا تجاريا أو مصدر دخل ثابت، مع ضرورة إثبات المهنة في بطاقة الرقم القومي، وأن يكون مسجلا بمديرية القوى العاملة، ويتراوح عمره بين 20 و60 عاما، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

آلية التسجيل

تعتمد عملية تسجيل العمالة غير المنتظمة على الحصر الميداني الذي يتم من خلال الشركات والمقاولين، أو عبر مديريات العمل في المحافظات، حيث تدرج بيانات العمال ضمن قاعدة بيانات الوزارة، ثم تخضع للمراجعة الدقيقة لتحديد المستحقين وفقا للمعايير المعتمدة، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم.

الاستعلام الإلكتروني

أتاحت وزارة العمل خدمة إلكترونية مبسطة للاستعلام عن استحقاق المنحة، من خلال الموقع الرسمي، عبر اختيار «خدمات المواطنين» ثم «العمالة غير المنتظمة»، وإدخال الرقم القومي، لتظهر حالة الطلب بشكل فوري، سواء بالقبول أو الرفض، ما يوفر الوقت والجهد على المتقدمين.

تحذيرات مهمة

تشدد الجهات الرسمية على ضرورة الاعتماد على القنوات الحكومية فقط في التسجيل والاستعلام، مع التحذير من التعامل مع الروابط الوهمية أو الجهات التي تدعي تسهيل الحصول على المنحة مقابل مبالغ مالية، حفاظا على المواطنين من عمليات الاحتيال.

أماكن الصرف

وفرت الدولة عدة وسائل لصرف المنحة، تشمل مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، والمحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، إلى جانب منافذ الصرف المعتمدة والبنوك المشاركة في منظومة الدعم، بما يضمن مرونة كبيرة في عملية الصرف وتجنب التكدس.

أهمية المنحة

تأتي هذه المنحة ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، حيث تسهم في توفير حد أدنى من الدخل للعاملين في المهن غير المنتظمة، وتعزز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

منحة العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع

الام والطفلة

صرخة أم تهز القلوب: ابنتي في خطر اختفت وهي خارجة من الحضانة ولا أعرف مكانها

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

محمود صلاح

مضى للأحمر.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمود صلاح

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

ترشيحاتنا

وزير العمل

في عيد العمال.. وزير العمل: انخفاض البطالة لـ 6.2% يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي

نقيب المهندسين محمد عبد الغني

نقابة المهندسين تكرم رائدات ومثاليات المهنة والرموز البارزة

مودة

التضامن : اختتام فعاليات مهرجان "مودة للأسرة والطفل" بمحافظة المنيا

بالصور

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

