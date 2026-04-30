إليزابيث شاكر: منحة العمالة غير المنتظمة خطوات جادة نحو العدالة

أكدت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن رسائل القيادة السياسية خلال احتفالية عيد العمال، عكست بوضوح توجهًا حاسمًا نحو ترسيخ مكانة العامل المصري باعتباره محور عملية التنمية وأحد أهم أدواتها.

وأوضحت شاكر، في بيان لها اليوم، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حملت دلالات قوية على انحياز الدولة الكامل لقضايا العمال، سواء من خلال التأكيد على توطين الصناعة أو دعم شعار "صنع في مصر"، بما يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد إنتاجي مستدام قائم على القدرات الوطنية.

صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة

وأضافت أن القرارات التي تم الإعلان عنها خلال الاحتفال، وعلى رأسها صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وزيادة تعويضات حوادث العمل، تمثل نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية، وتعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن إطلاق منصة سوق العمل، بالتوازي مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، يعكس إدراكًا حقيقيًا لتحديات سوق العمل، ويؤكد توجه الدولة نحو ربط التعليم والتدريب بمتطلبات الصناعة، بما يسهم في تأهيل كوادر قادرة على المنافسة في الداخل والخارج.

وشددت النائبة على أن تأكيد الرئيس على أهمية التدريب المهني ودور القطاع الخاص يمثل دعوة واضحة لتكامل الأدوار بين الدولة ومؤسسات الإنتاج، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب استثمارًا أكبر في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

واختتمت شاكر بيانها بالتأكيد على أن العامل المصري سيظل في قلب أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بما يتماشى مع أهداف بناء الجمهورية الجديدة.