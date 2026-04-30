وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، النائب محمد أبو هميلة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، يوم الخميس ٣٠ ابريل، وذلك فى إطار التشاور حول سبل دفع آليات العمل العربي المشترك، وتكامل الجهود بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على اعتزاز وزارة الخارجية بالتعاون مع مجلس النواب ولجانه المختلفة، مشدداً على الأهمية القصوى التي توليها الدولة للدائرة العربية باعتبارها العمق الاستراتيجي والركيزة الأساسية للأمن القومي المصري، ومنوها إلى التنسيق القائم مع الشركاء العرب لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة المتزايدة، وتعزيز التضامن العربي في ظل التطورات المتسارعة والأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.

كما استعرض وزير الخارجية الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة، مؤكداً أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية وتفعيل مجموعات الصداقة في تعزيز الروابط المؤسسية مع البرلمانات العربية، مشددا ايضا على أهمية مواصلة الجهود لدعم ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وعلى رأسها احترام سيادة الدول، ورفض التدخلات الخارجية في الشئون العربية، ودفع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول العربية الشقيقة.

من جانبه، أعرب النائب محمد أبو هميلة عن حرص لجنة الشئون العربية على مواصلة التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية، لدعم تحركات وأولويات السياسة الخارجية المصرية على الساحة العربية، والإسهام بفاعلية في حماية محددات الأمن القومي المصري والعربي في مواجهة التحديات الراهنة.