وزير الخارجية يستقبل مسئولي غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيد "عمر مهنا" رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، والمهندس "طارق توفيق" الرئيس السابق للغرفة وعضو مجلس الإدارة يوم الأربعاء ٢٩ أبريل، وذلك عقب عودة وفد الغرفة من واشنطن بعد المشاركة فى بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الغرفة بشكل دوري.

تناول اللقاء الشراكة الاقتصادية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، وما تمثله من ركيزة أساسية في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وأكد وزير الخارجية فى هذا السياق الاهتمام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الجانب الأمريكي، مشيداً بنتائج بعثة طرق الأبواب ودورها فى تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين. كما أشار إلى المنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي الذي استضافته القاهرة في مايو ٢٠٢٥ بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الأمريكية، والذي أسهم في دعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، معرباً عن التطلع لعقد النسخة الثانية من المنتدى خلال العام الجاري، بما يعزز الشراكة المؤسسية ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار.

كما شدد الوزير عبد العاطي أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في مصر والولايات المتحدة في عدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية الرقمية، والصناعات الدوائية والأنظمة الصحية، والسياحة، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.