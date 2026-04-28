اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من عُمان والأردن وبريطانيا وألمانيا لبحث التطورات الإقليمية

فرناس حفظي

جرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردن الشقيقة، و بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، و "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا، و"إيفيت كوبر" وزيرة خارجية المملكة المتحدة، أمس الاثنين لبحث التطورات الإقليمية وفى مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية. 

وأطلع الوزير عبد العاطي، نظرائه على الجهود المكثفة التي اضطلعت بها مصر خلال الفترة الأخيرة، وتبادل الوزراء وجهات النظر بشأن التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لدعم مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمساعي المبذولة للتوصل لتسوية سياسية بعيدا عن شبح الحرب، حيث توافق الوزراء على ضرورة التمسك بالنهج التفاوضي ومواصلة الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات بين الأطراف المعنية، بما يكفل تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتخفيف حدة التوتر الإقليمي. 

من جابهم، ثمن الوزراء الدور البناء الذى تلعبه مصر بالتنسيق مع الشركاء الاقليميين والدوليين فى خفض التصعيد فى المنطقة، واتفقوا على استمرار التنسيق والتشاور فيما بينهم، مشددين على أن الحلول الدبلوماسية تظل الخيار الأمثل لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أيمن الصفدي الأردن عُمان

