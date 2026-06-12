قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

أعلنت إحدى القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات عن نقل مباراة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وانطلقت منافسات البطولة رسميًا أمس الخميس، بمواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا، والتي انتهت بفوز المنتخب المكسيكي بهدفين دون رد، في افتتاح النسخة الجديدة من المونديال.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة، والتي تضم أيضًا منتخبي نيوزيلندا وإيران.

وتقام المباراة يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير لمشوار المنتخب المصري في البطولة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

أعلنت القناة الجزائرية المفتوحة عن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا بشكل مجاني، ضمن حقوق بث حصلت عليها لنقل عدد من مباريات البطولة، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء دون اشتراكات مدفوعة.

تردد القناة الجزائرية المفتوحة