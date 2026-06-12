الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار

كشف الإعلامي كريم رمزي تفاصيل المقابل المالي الذي سيحصل عليه المغربي حسين عموتة، المدير الفني المنتظر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نافيًا الأنباء التي ترددت بشأن تقاضيه وجهازه المعاون راتبًا شهريًا يصل إلى 220 ألف دولار.

وأوضح رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن التقارير المتداولة، بما فيها بعض الأنباء القادمة من المغرب، أشارت إلى أن عموتة وجهازه الفني سيحصلان على أكثر من 200 ألف دولار شهريًا، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة.

وأضاف أن الاتفاق يقضي بحصول حسين عموتة على راتب شهري يبلغ 120 ألف دولار، بينما يحصل أفراد الجهاز الفني المعاون على 45 ألف دولار، ليصل إجمالي قيمة العقد إلى 165 ألف دولار شهريًا.

وفيما يتعلق بموعد وصول المدرب المغربي إلى القاهرة، أشار رمزي إلى أن إدارة الأهلي لا تتعجل في هذا الأمر، موضحًا أن الاتفاق بين الطرفين تم الانتهاء منه، فيما تجرى حاليًا الترتيبات النهائية والتنسيق بشأن موعد الحضور والإعلان الرسمي.

وكان الأهلي قد توصل إلى اتفاق مع حسين عموتة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الدنماركي ييس توروب، الذي رحل عن منصبه بعد إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين، لتبدأ مرحلة جديدة يقودها المدرب المغربي استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.