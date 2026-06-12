قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انتشار الفيديو.. ضبط سيارة نصف نقل محملة بدواجن نافقة بالشرقية
الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار
أزمات خارج المستطيل الأخضر.. 6 ملفات تشعل كأس العالم 2026
تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني في 112 موقعاً أثرياً ومتحفاً ومقبرة ملكية| تفاصيل
مفتي الجمهورية من ماليزيا: تمكين الشباب ضرورة حضارية واستثمار في الحاضر والمستقبل
منعش ولذيذ ومرطب في الحر …عصير بطيخ بالليمون والنعناع
تصادم قطار بسيارة ملاكي في السويس يتسبب في حريق وتوقف الحركة
الأرصاد تحذر: ظاهرة مناخية تزيد الإحساس بارتفاع درجة الحرارة خلال طقس اليوم
وليد سليمان يوجه الدعم لوائل جمعة بعد تعيينه مديرا للكرة بالأهلي
خطيب المسجد النبوي: متابعة السيرة النبوية سبب للهداية والفلاح والسعادة فى الدارين
قرارات رئاسية لدعم المواطن.. الرئيس السيسي يوافق على تحسين أجور الإسعاف ويوجّه برفع كفاءة الرعاية الصحية
مصرع 3 أشخاص إثر غرق قارب قبالة ميناء باسير بانجانج في سنغافورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار

حسين عموتة
حسين عموتة
حمزة شعيب

كشف الإعلامي كريم رمزي تفاصيل المقابل المالي الذي سيحصل عليه المغربي حسين عموتة، المدير الفني المنتظر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نافيًا الأنباء التي ترددت بشأن تقاضيه وجهازه المعاون راتبًا شهريًا يصل إلى 220 ألف دولار.

وأوضح رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن التقارير المتداولة، بما فيها بعض الأنباء القادمة من المغرب، أشارت إلى أن عموتة وجهازه الفني سيحصلان على أكثر من 200 ألف دولار شهريًا، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير دقيقة.

وأضاف أن الاتفاق يقضي بحصول حسين عموتة على راتب شهري يبلغ 120 ألف دولار، بينما يحصل أفراد الجهاز الفني المعاون على 45 ألف دولار، ليصل إجمالي قيمة العقد إلى 165 ألف دولار شهريًا.

وفيما يتعلق بموعد وصول المدرب المغربي إلى القاهرة، أشار رمزي إلى أن إدارة الأهلي لا تتعجل في هذا الأمر، موضحًا أن الاتفاق بين الطرفين تم الانتهاء منه، فيما تجرى حاليًا الترتيبات النهائية والتنسيق بشأن موعد الحضور والإعلان الرسمي.

وكان الأهلي قد توصل إلى اتفاق مع حسين عموتة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الدنماركي ييس توروب، الذي رحل عن منصبه بعد إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين، لتبدأ مرحلة جديدة يقودها المدرب المغربي استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

راتب حسين عموتة حسين عموتة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

أسعار الذهب.. 405 جنيهات هبوطا في عيار 21 خلال أسبوع

ابراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يكشف عن أولي صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية

صلاة الجمعة

أيهما أفضل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة؟.. أمين الفتوى يجيب

أمريكا وإيران

العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

الدكتور لطفي مرعي

بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة

دعاء يوم الجمعة لقضاء الحاجة.. احرص عليه حتى غروب الشمس

ترشيحاتنا

خشية أن يرثه أحد آخر.. حكم تنازل الأب لبناته عن الميراث قبل وفاته

خشية أن يرثه أحد آخر.. حكم تنازل الأب لبناته عن الميراث قبل وفاته

خطيب المسجد النبوي

لجلب المصالح.. خطيب المسجد النبوي يوصي بـ5 أعمال في نهاية العام الهجري

الشيخ فيصل بن جميل غزاوي

خطيب المسجد الحرام: من استحكمت الدنيا من قلبه ومشاعره انغمس في شهواتها

بالصور

وزير الري ونائب محافظ الشرقية يتفقدان تطهير ترعة السعيدية بأبو حماد

وزير الري
وزير الري
وزير الري

من هي سفيرة كأس العالم المكسيكية لعام 2026؟

سلمى حايك
سلمى حايك
سلمى حايك

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

بعد 18 عاما من الانتظار.. 220 أسرة تستغيث لتسليم شقق أبراج الياسمين بالزقازيق

جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد