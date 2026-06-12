وليد سليمان يوجه الدعم لوائل جمعة بعد تعيينه مديرا للكرة بالأهلي

وجه وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق رسالة لوائل جمعة بعد تعبينه مديرا للكرة بالقلعة الحمراء.

وكتب وليد سليمان عبر حسابه على انستجرام: “بالتوفيق ان شاء الله وانت قدها وربنا يكرمك ويوفقك في الجاي”.

ويبدأ وائل جمعة مهامه مديرًا للكرة بالنادي الأهلي وسط ملفات متعددة تنتظر الحسم، في إطار خطة الإدارة لإعادة الانضباط داخل الفريق الأول قبل انطلاق الموسم الجديد، سواء على المستوى الفني أو الإداري.

ويأتي ملف فرض الانضباط داخل غرفة الملابس على رأس أولويات المرحلة المقبلة، خاصة بعد التحديات التي شهدها الفريق خلال الفترة الماضية، ما دفع الإدارة إلى وضع لائحة داخلية جديدة تنظم العلاقة بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وتحدد بوضوح قواعد الثواب والعقاب.